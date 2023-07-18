中秋預購看這裡！米其林星廚林明健獻上月餅、海陸烤肉組

米其林星級主廚林明健（Chef Kin）旗下兩個餐飲品牌——米其林一星餐廳LONGTAIL與原木燒烤餐廳WILDWOOD，分別推出「中秋月餅禮盒（1280元／六顆入）」與「米其林星廚烤肉組（2980元／組）」，月餅早鳥預購享有88折優惠，為秋節為闔家團圓增添豐足美味。

班蘭蓮蓉蛋黃口味。圖／LONGTAIL提供。

連續五年榮獲米其林一星肯定的LONGTAIL限量「中秋月餅禮盒」，裝盛經典蓮蓉蛋黃、班蘭蓮蓉蛋黃、干貝XO醬三種口味月餅各二入，鹹甜兼具，以傳統廣式月餅皮包覆內餡，揉合熱情南洋與經典港式風味，延續LONGTAIL DNA。外盒以經典威士忌精裝酒盒設計結合蔥鬱熱帶雨林圖騰與鮮豔色彩，呈現精緻尊榮品味。8月31日前預訂且全額付清，即可享有早鳥優惠88折，另有大宗訂購優惠（以上優惠恕不合併使用）。

經典蓮蓉蛋黃口味。圖／LONGTAIL提供。

干貝XO醬口味。圖／LONGTAIL提供。

WILDWOOD原木燒烤餐廳推出的「米其林星廚烤肉組」，貼心精選多款高檔海陸食材，包含山豬風味肉串、孜然羊肉條串、英式鼠尾草香腸、美國翼板牛與板腱牛、台灣豬梅花與豬五花、雞腿肉、台灣履歷午魚、半殼扇貝、白蝦等豐富海陸食材，另附主廚特製百香果風味烤肉醬及美式肯瓊粉，食材皆已清理切割及真空包裝，以保冷袋裝盛，解凍後即可燒烤享用風味獨具的肉品與甘美海鮮。

WILDWOOD米其林星廚烤肉組2980元。圖／WILDWOOD提供。

◎LONGTAIL月餅禮盒 1280元

．經典蓮蓉蛋黃、班蘭蓮蓉蛋黃、干貝XO醬三種口味月餅各二入

．訂購：https://reurl.cc/QX2VlM

．洽詢專線：02-27324352

◎WILDWOOD米其林星廚烤肉組 2980元

．訂購：https://reurl.cc/x7WKV4

．洽詢專線：02-2722-8886