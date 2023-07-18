好輕、好看、好環保！Boucheron大膽挑戰傳統珠寶盒

收藏用的物件，一旦賦予價值、也可以凌駕物件的本質，具有收藏玩味。法國珠寶品牌Boucheron發表全新No Pack Is The New Pack概念珠寶盒，使用鋁和毛氈，展現出超越常規的收藏玩味。

Boucheron寶詩龍執行總裁Hélène Poulit-Duquesne從2021年開始，展現出對於永續、回收的概念。Boucheron團隊在其要求下，檢視了過去Boucheron珠寶盒的結構：11種材料、過重的材質，最後成為12款不同的包裝。

在專家與工程師的調查後，最初的12款盒裝僅保留其中7種，最後並僅使用鋁和毛氈，打造了全新的「No Pack Is The New Pack」概念珠寶收納盒。毛氈的優點在於無需膠水、無需縫合，因而有利於回收，而鋁則擁有無庸置疑的堅固特點。於此同時，由於放棄的傳統的、不可回收的鉸鏈蓋，不僅簡化了盒身開啟形式，也大膽挑戰傳統珠寶盒之於求婚文化的儀式感。