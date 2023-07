好輕、好看、好環保！Boucheron大膽挑戰傳統珠寶盒

收藏用的物件,一旦賦予價值、也可以凌駕物件的本質,具有收藏玩味。法國珠寶品牌Boucheron發表全新No Pack Is The New Pack概念珠寶盒,使用鋁和毛氈,展現出超越常規的收藏玩味。

Boucheron寶詩龍執行總裁Hélène Poulit-Duquesne從2021年開始,展現出對於永續、回收的概念。Boucheron團隊在其要求下,檢視了過去Boucheron珠寶盒的結構:11種材料、過重的材質,最後成為12款不同的包裝。

在專家與工程師的調查後,最初的12款盒裝僅保留其中7種,最後並僅使用鋁和毛氈,打造了全新的「No Pack Is The New Pack」概念珠寶收納盒。毛氈的優點在於無需膠水、無需縫合,因而有利於回收,而鋁則擁有無庸置疑的堅固特點。於此同時,由於放棄的傳統的、不可回收的鉸鏈蓋,不僅簡化了盒身開啟形式,也大膽挑戰傳統珠寶盒之於求婚文化的儀式感。