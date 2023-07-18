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「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特跨界COACH 融入手繪圖案經典袋包也變可愛！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
COACH x Observed By Us系列丹寧休閒鞋。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列丹寧休閒鞋。圖／COACH提供

由女星克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）與洛杉磯插畫家兼設計師Jessica Herschko共同成立的Observed By Us近期推出與COACH跨界合作系列。以充滿童趣的手繪圖案，向日常生活中迸發的想像力與驚奇致敬，並運用在經典袋包，以及連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等單品，又萌又可愛細節，讓人愛不釋手。

設計師Jessica Herschko（左）和COACH執行創意總監Stuart Vevers（中）及女星克絲汀鄧斯特，現身COACH x Observed By Us系列上市派對。圖／COACH提供
設計師Jessica Herschko（左）和COACH執行創意總監Stuart Vevers（中）及女星克絲汀鄧斯特，現身COACH x Observed By Us系列上市派對。圖／COACH提供

為了這個合作系列，COACH執行創意總監Stuart Vevers及這個雙人組合從克絲汀鄧斯特的衣櫃中汲取靈感，融合她熱愛的色彩濃厚俏皮懷舊風格，還有Observed By Us擅長的手繪圖案特色。推出包括短袖T恤、連帽上衣、花卉連身裙以及丹寧褲等服飾單品，其中不可錯過的是羊毛編織短版上衣、連身服和草帽，每款都綴有Jessica Herschko的原創手繪插畫。除此之外，這系列每件單品都帶有獨一無二的故事皮標，其上的插圖也是以Herschko手寫字體印上。而這些故事是源自於奔放的想像力，包含帆船、草莓與以及向COACH的吉祥物Rexy恐龍致意的元素，並以刺繡手法讓插畫鮮活體現在經典Signature緹花面料的Swinger手提袋。

女星克絲汀鄧斯特現身COACH x Observed By Us系列上市派對。圖／COACH提供
女星克絲汀鄧斯特現身COACH x Observed By Us系列上市派對。圖／COACH提供

而為了慶賀COACH x Observed By Us系列上市，品牌執行創意總監Stuart Vevers、插畫家暨設計師Jessica Herschko與克絲汀鄧斯特一起於洛杉磯舉辦慶祝派對。Stuart Vevers表示「和克絲汀與Jessica一起讓這個限量系列誕生實在是一大樂事。我們能讚頌彼此對想像力以及歡快童心的熱愛，而Kirsten與她的風格也經常是我的靈感來源」。克絲汀鄧斯特則補充說道「我們之所以創辦Observed By Us，是想要透過帶有各式圖樣的服飾與物件，來喚起一種獨一無二、快樂愉悅的感受，並表達對自然與手作的感激」。因此每一件單品對他們或是消費者，都是獨一無二的概念呈現。

COACH x Observed By Us系列側背包。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列側背包。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列後背包。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列後背包。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列手提袋。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列手提袋。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列丹寧褲。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列丹寧褲。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列襯衫。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列襯衫。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列針織短版上衣。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列針織短版上衣。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列丹寧襯衫。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列丹寧襯衫。圖／COACH提供

COACH x Observed By Us系列針織短褲。圖／COACH提供
COACH x Observed By Us系列針織短褲。圖／COACH提供

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