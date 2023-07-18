台南設計工程師連拿13座國際大獎 展現豐沛設計能量
出身台南的設計工程師吳坦晉，2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭，前後拿下12座國際大獎，近日又拿到2023IF設計獎，累積人生第13座，也讓台灣設計量能再度閃耀國際。
吳坦晉是興國高中校友，從小就對畫圖及設計有興趣，原是結構工程師，過程中學會結構如何合理化、電子電路圖如何看、產品規格量測規範應如何架構、技術轉移、國際規範等，這些乍看與設計無關知識，後轉任電子工程師，才發現所學均有所用。
吳坦晉2014年轉投入水五金產業，他整合美術班基礎、大學所習工業設計專業及電子工程與結構設計工作經驗研發新型水龍頭並投入國際競賽。
2016年開始嶄露頭角；其與公司團隊設計的YES Basin Faucet作品拿下當年的美國idea銀獎、德國紅點、iF；2019年YES 2 Single Handel Built－in Basin Faucet再度獲德國紅點與台灣金點設計；YES 2 Basin Mixer獲德國iF 紅點台灣精品獎。
吳坦晉2020年創立晨藝設計公司，並以設計力來爭取訂單，2022年，Tai Chi Pull-Out Kitchen Faucet作品獲德國紅點獎與美國芝加哥設計獎，2023年JUSTIME FUNCTION 1 CONCEEALED MIXER再拿下一座德國IF獎。
投入業界十年，從美術班啟蒙到設計產品獲獎，吳坦晉說，不服輸拚勁是重要關鍵。
設計過程難免會遇到瓶頸或撞牆期，他會與同樣是設計師的太太討論，跳脫框架以不同視角去看，常會有意外之喜。
吳坦晉認為，台灣業界要轉型擺脫代工，需經營自我品牌，觀察終端消費者藉由其需求推導價值來設計，才是產品能獲得認同與長期流行關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言