台南設計工程師連拿13座國際大獎 展現豐沛設計能量

出身台南的設計工程師吳坦晉，2016年起以珍惜水源為出發點，陸續設計出多款外型驚豔、符合人體工學又實用的水龍頭，前後拿下12座國際大獎，近日又拿到2023IF設計獎，累積人生第13座，也讓台灣設計量能再度閃耀國際。

吳坦晉是興國高中校友，從小就對畫圖及設計有興趣，原是結構工程師，過程中學會結構如何合理化、電子電路圖如何看、產品規格量測規範應如何架構、技術轉移、國際規範等，這些乍看與設計無關知識，後轉任電子工程師，才發現所學均有所用。

吳坦晉2014年轉投入水五金產業，他整合美術班基礎、大學所習工業設計專業及電子工程與結構設計工作經驗研發新型水龍頭並投入國際競賽。

2016年開始嶄露頭角；其與公司團隊設計的YES Basin Faucet作品拿下當年的美國idea銀獎、德國紅點、iF；2019年YES 2 Single Handel Built－in Basin Faucet再度獲德國紅點與台灣金點設計；YES 2 Basin Mixer獲德國iF 紅點台灣精品獎。

吳坦晉2020年創立晨藝設計公司，並以設計力來爭取訂單，2022年，Tai Chi Pull-Out Kitchen Faucet作品獲德國紅點獎與美國芝加哥設計獎，2023年JUSTIME FUNCTION 1 CONCEEALED MIXER再拿下一座德國IF獎。

投入業界十年，從美術班啟蒙到設計產品獲獎，吳坦晉說，不服輸拚勁是重要關鍵。

設計過程難免會遇到瓶頸或撞牆期，他會與同樣是設計師的太太討論，跳脫框架以不同視角去看，常會有意外之喜。