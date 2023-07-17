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「世界表情符號日」最新iOS表情符號貼紙功能更新沒？

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「聯絡人海報」提供使用者展現自己的全新方式，並為來電顯示創造嶄新外觀。而新的貼圖體驗則讓傳訊息變得更有趣。圖／蘋果提供
「聯絡人海報」提供使用者展現自己的全新方式，並為來電顯示創造嶄新外觀。而新的貼圖體驗則讓傳訊息變得更有趣。圖／蘋果提供

試試看在手機輸入「日曆」兩個字，你會發現出現在 📆 Emoji上的日期竟然就是今天！7月17日是「世界表情符號日」，如果你已經下載了公測版iOS 17，肯定還會發現Emoji變得更好玩了。

iPhone使用者在iOS 17中可以自行設定「聯絡人海報」，以全新的方式來表現自我，並個性化設置自己向別人撥打電話時以何種形象出現在對方的設備上。可以透過Memoji挑選漂亮的素材，以及吸睛的排版和字體顏色。聯絡人海報將為你在「電話」、FaceTime、「訊息」、AirDrop和「聯絡人」等跨系統的通訊App中提供一致的視覺識別。

此外，iOS 17還提供了3種新的Memoji表情貼紙，包括頭頂光環 😇，賊笑 😏 和不敢看 🫣，幫助使用者以更豐富的形式來表達自己。在iOS 17中，iPhone使用者可以在訊息、照片、文件等地方隨意撕下或貼上表情符號貼紙在任何的對話內容上。

如果手邊沒有閒置的裝置可以搶先測試也沒關係，iOS 17很快將於今年秋天正式推送，iPhone SE（第2代和後續機型）、iPhone XR、iPhone XS以後的機種都可以免費更新，體驗最新的Memoji和Emoji貼紙功能。

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