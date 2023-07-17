輕珠寶跨界聯名獻女性寵愛自己 七夕特惠組限時優惠

質感輕珠寶深受年輕女性歡迎，台灣輕珠寶品牌ARTISMI今年特地攜手女力意見領袖Queenie子翎，共同推出七夕聯名商品「山・海・覺系列」，共有10件全新款式，鼓勵女生回歸真我、勇敢前進。聯名作以品牌勇敢與前進系列為藍本，採用形狀如水滴般優雅的梨形切割寶石，結合日本Akoya海水珍珠，其中三款設計更以撞色設計呈現山與海的大自然意象，包括鑲嵌藍色尖晶石的持之以恆撞色項鍊、以及鑲嵌8毫米大尺寸海水珍珠的勇往直前山系撞色珍珠耳環。即日起至8月31日前訂購可享指定品項9折優惠；七夕特惠套組期間限定最優惠至7折起，詳情請洽ARTISMI官方網站。

而來自法國南部的蕾娜海（Les Néréides），最為人稱道的琺瑯工藝，以斑斕色彩搭配人造切割水晶、琉璃珠、淡水珍珠、萊茵石和結晶樹脂等異材質與半寶石運用，巧妙創造鮮豔多彩、與眾不同的的配飾，風格獨具。今年秋冬，品牌經典迷你芭蕾女伶換上秋冬季度獨特的珊瑚紅色舞裙，系列更以熱愛花卉和園藝的法國約瑟芬皇后為靈感，除了選用玫瑰作為主要設計元素，約瑟芬皇后與拿破崙的浪漫愛情故事更啟發了「摯愛玫瑰」、「花中之后」「珠光繪影」全新作品，色調濃烈且風格浪漫。 Les Néréides珊瑚紅迷你芭蕾項鍊，3,600元。圖／惇聚國際提供 Les Néréides摯愛玫瑰系列耳環，7,000元。圖／惇聚國際提供 ARTISMI勇往直前山系撞色珍珠耳環，8,800元。圖／ARTISMI ARTISMI持之以恆撞色項鍊主打梨形寶石搭配珍珠、藍色尖晶石的設計。圖／ARTISMI提供 ARTISMI努力不懈珍珠圓形耳環，5,200元。圖／ARTISMI Les Néréides花中之后系列項鍊，8,600元。圖／惇聚國際提供 ARTISMI持之以恆撞色項鍊，5,800元。圖／ARTISMI Les Néréides珠光繪影系列耳環，8,300元。圖／惇聚國際提供 ARTISMI The Brave勇敢面對套組，定價7,000元，七夕限時特惠價4,930元。圖／ARTISMI Les Néréides珊瑚紅迷你芭蕾戒指，3,600元。圖／惇聚國際提供