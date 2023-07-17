ONE BOY走出台灣闖入全球市場！在香港也能「穿，比不穿還涼」

以洗腦式的廣告台詞「穿，比不穿還涼」讓許多消費者印象深刻的台牌ONE BOY正式插旗香港，打造品牌於海外第一個實體門市！在去年大手筆找來韓星代言的ONE BOY服飾今年再度有新佈局，選擇進軍香港，並將呈現招牌的冰鋒系列、SKIN系列等多項機能商品。

看準台灣消費者偏愛具有機能性的服飾，因此先以防風、防潑水的「衝鋒衣」打開市場，後因夏季高溫，涼感機能產品需求大增，又推出了號稱「穿，比不穿還涼」的冰鋒衣。ONE BOY同樣砸下大錢做形象廣告，從線上到包括線下的公車站、捷運站立面等地都能看到，各個代言人與產品美照。不僅是機能服飾，ONE BOY還陸續開發出內著、鞋款等產品，因此銷售通路從原先的電商為主，拓展到目前在全台擁有40個據點，其中不少還是大坪數的百貨門市。而今年ONE BOY不滿於經營服裝市場，還跨界到居家市場，延續品牌注重機能的概念，呈現冰鋒被、抗菌純棉彈彈枕」、吸水速乾抗菌浴巾和毛巾。

台牌ONE BOY正式插旗香港，選在尖沙嘴的Mira Place 1打造品牌於海外第一個實體門市！圖／ONE BOY提供

不僅如此，眼看台灣市場越來越飽和，於是ONE BOY在這暑假，進軍無論天氣型態與消費習慣都相似的香港，選定帶有濃厚在地文化氛圍的尖沙嘴，成立品牌於海外的首家門市。ONE BOY表示看好疫情趨緩後急速回溫的觀光熱度等優勢，於是以香港作為向海外發展的首個據點。因應市場的需求，提供涼感機能、防曬兼具的冰鋒系列，以及強調吸濕快乾的親膚布料與透氣3D聚攏罩杯設計，提供高貼合度、輕薄舒適感的SKIN系列。不僅如此，ONE BOY還透露今年年初就先以跨境電商的模式，進入日本市場，提供各款機能產品，未來也不排除也會開實體門市。