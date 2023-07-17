從鐵粉變成Havaianas品牌好友 「宇宙」 林思宇自招「一穿就上癮」 跑趴時最推這一雙！

演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動，並在記者會上「變身」兩種不同搭配，分別呈現清新與俏麗的風格。不僅如此，林思宇還表示自己本來就是Havaianas的忠實粉絲，當初「一穿就上癮」，每每推出新配色，總會吸引她的關注。

林思宇成為Havaianas哈瓦仕台灣首位品牌好友後，更是有機會試穿最新款，在品牌活動上她先以綠色印花洋裝搭配Flash Urban Plus涼拖拖鞋，覺得鞋帶上的幾何色塊，就像是「鵝卵石」，搭配出不同視覺效果，很有度假感。後來，林思宇則換上丹寧襯衫與桃紅色寬版休閒長褲，腳踩You St. Tropez Classic拖鞋，帶有俐落但不失女星柔美的魅力。林思宇還提到不只這兩種風格，像私下熱愛運動的她，也能在Havaianas旗下找到合適搭配款式；夏日派對不少，就推薦從鞋帶到鞋側都添加搶眼金蔥效果的Luna Sparkle款，還表示「要不看到都難！」

林思宇在品牌活動上先以綠色印花洋裝搭配Flash Urban Plus涼拖拖鞋。記者李政龍／攝影

Havaianas哈瓦仕針對女性消費者量身打造夏季專屬新系列，依循時下最夯的「多巴胺」風格來設計，因此可見到充滿各種亮色，以及帶有蝴蝶結裝飾的涼拖鞋。除了林思宇演繹與推薦款，這季不可錯過的還有You Milan拖鞋，略為方頭的款式，除了能修飾腳型，還採用蔚為風潮的「軟糖」般的一片式鞋面，俏皮又可愛。另外Twist Plus拖鞋也值得入手，就如同其名稱，Havaianas採用扭結方式來處理鞋帶，不僅能成為腳背上的亮眼裝飾，更可以分散長時間穿著的壓力，好看又好穿。

林思宇換上丹寧襯衫與桃紅色寬版休閒長褲，腳踩You St. Tropez Classic拖鞋。記者李政龍／攝影

Havaianas You St Tropez Print拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供

Havaianas Luna Sparkle拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供

Havaianas You Milan拖鞋，1,550元。圖／Havaianas提供