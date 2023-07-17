快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

從鐵粉變成Havaianas品牌好友 「宇宙」 林思宇自招「一穿就上癮」 跑趴時最推這一雙！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動。記者李政龍／攝影
演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動。記者李政龍／攝影

演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動，並在記者會上「變身」兩種不同搭配，分別呈現清新與俏麗的風格。不僅如此，林思宇還表示自己本來就是Havaianas的忠實粉絲，當初「一穿就上癮」，每每推出新配色，總會吸引她的關注。

林思宇成為Havaianas哈瓦仕台灣首位品牌好友後，更是有機會試穿最新款，在品牌活動上她先以綠色印花洋裝搭配Flash Urban Plus涼拖拖鞋，覺得鞋帶上的幾何色塊，就像是「鵝卵石」，搭配出不同視覺效果，很有度假感。後來，林思宇則換上丹寧襯衫與桃紅色寬版休閒長褲，腳踩You St. Tropez Classic拖鞋，帶有俐落但不失女星柔美的魅力。林思宇還提到不只這兩種風格，像私下熱愛運動的她，也能在Havaianas旗下找到合適搭配款式；夏日派對不少，就推薦從鞋帶到鞋側都添加搶眼金蔥效果的Luna Sparkle款，還表示「要不看到都難！」

林思宇在品牌活動上先以綠色印花洋裝搭配Flash Urban Plus涼拖拖鞋。記者李政龍／攝影
林思宇在品牌活動上先以綠色印花洋裝搭配Flash Urban Plus涼拖拖鞋。記者李政龍／攝影

Havaianas哈瓦仕針對女性消費者量身打造夏季專屬新系列，依循時下最夯的「多巴胺」風格來設計，因此可見到充滿各種亮色，以及帶有蝴蝶結裝飾的涼拖鞋。除了林思宇演繹與推薦款，這季不可錯過的還有You Milan拖鞋，略為方頭的款式，除了能修飾腳型，還採用蔚為風潮的「軟糖」般的一片式鞋面，俏皮又可愛。另外Twist Plus拖鞋也值得入手，就如同其名稱，Havaianas採用扭結方式來處理鞋帶，不僅能成為腳背上的亮眼裝飾，更可以分散長時間穿著的壓力，好看又好穿。

林思宇換上丹寧襯衫與桃紅色寬版休閒長褲，腳踩You St. Tropez Classic拖鞋。記者李政龍／攝影
林思宇換上丹寧襯衫與桃紅色寬版休閒長褲，腳踩You St. Tropez Classic拖鞋。記者李政龍／攝影

Havaianas You St Tropez Print拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供
Havaianas You St Tropez Print拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供

Havaianas Luna Sparkle拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供
Havaianas Luna Sparkle拖鞋，1,450元。圖／Havaianas提供

Havaianas You Milan拖鞋，1,550元。圖／Havaianas提供
Havaianas You Milan拖鞋，1,550元。圖／Havaianas提供

Havaianas Flash Urban Plus拖鞋，1,050元。圖／Havaianas提供
Havaianas Flash Urban Plus拖鞋，1,050元。圖／Havaianas提供

品牌 女星

延伸閱讀

《厲陰宅》宇宙回來了！「鬼修女II」恐怖惡靈回歸

想揪坤達一起運動？他說先要滿足這一點！自招「沒有特別減肥，胖不起來」氣死眾人

誰的毛拖鞋掉水裡了？「仰躺漂浮小水獺」突伸頭現真面目 他傻眼：被騙了！

王柏傑自招一周未見謝欣穎受不了 自招傳訊「還活著」

相關新聞

50種食材吃到飽、開幕送肉盤！全台最大「築間」開幕

連鎖鍋物「築間幸福鍋物」將於7月21日於台中中科商圈打造全台最大旗艦店，佔地達到167坪。為慶祝新店開幕，即日起完成粉絲...

ONE BOY走出台灣闖入全球市場！在香港也能「穿，比不穿還涼」

以洗腦式的廣告台詞「穿，比不穿還涼」讓許多消費者印象深刻的台牌ONE BOY正式插旗香港，打造品牌於海外第一個實體門市！在去年大手筆找來韓星代言的ONE BOY服飾今年再度有新佈局，選擇進軍香港，並將呈現招牌的冰鋒系列、SKIN系列等多項機能商品。

Dior Tears潮男搶先穿！BTS Jimin頭香 周董、流星都愛

Dior男裝推出由Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory擔任客座設計師的Dior Tears...

從鐵粉變成Havaianas品牌好友 「宇宙」 林思宇自招「一穿就上癮」 跑趴時最推這一雙！

演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動，並在記者會上「變身」兩種不同搭配，分別呈現清新與俏麗的風格。不僅如此，林思宇還表示自己本來就是Havaianas的忠實粉絲，當初「一穿就上癮」，每每推出新配色，總會吸引她的關注。

更貴氣！朗格推Lange 1 Time Zone鉑金版 享快意時光

隨著國境已然開啟，商務旅人也已恢復過往的飛行節奏。頂級德國鐘表品牌朗格（A.Lange & Söhne）發表了新款的La...

第2季手機降價排行公布！這款三星新機降最多也賣最好

暑假購機潮，買哪支新機最划算？根據「SOGI手機王」統計，新機上市的前3個月往往是價格下滑最明顯的時期，今年第2季全台通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦