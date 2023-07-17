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延長3天！燦坤夏日會員特典全館5折起 舊換新加碼15% 最高現省6萬
燦坤「夏日會員特典」好評加碼延長3天，7月19日前憑會員身分即享全館5折起，還可抽最高3萬元燦坤K幣，隨著3C電器有價回收「酒矸倘賣嘸」ESG專案上路，以及暑期助學專案暖心回歸，父親節送禮、開學前購機，別錯過這波好康優惠。
燦坤「酒矸倘賣嘸」舊換新專案推有價回收，不僅提供資通訊3C商品舊換新「折價金」回饋，再加碼指定商品估價金額15%優惠，折價金不限品類、全館可折抵。生活家電拿舊換新則享獨家換新價，指定商品最高現省6萬元。此外，燦坤「助學專案」更祭出萬元筆電應援校園新鮮人，Acer指定機型下殺3折起、活動價只要5千有找，凡持有大專院校學生證的在學生，至燦坤選購助學專案活動商品即可享有獨家優惠。
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活動期間刷指定銀行信用卡最高享10,000燦坤K幣回饋；使用Fula支付輸入指定領券優惠碼，單筆滿額最高現折5,000元，悠遊付單筆滿額最高享4%現金回饋。活動期間下載並綁定燦坤APP，來店即贈燦坤獨家環保一杯袋。
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