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延長3天！燦坤夏日會員特典全館5折起 舊換新加碼15% 最高現省6萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤「助學專案」祭出萬元筆電應援校園新鮮人，Acer指定機型下殺3折起、活動價只要5千有找。圖／燦坤提供
燦坤「助學專案」祭出萬元筆電應援校園新鮮人，Acer指定機型下殺3折起、活動價只要5千有找。圖／燦坤提供

燦坤「夏日會員特典」好評加碼延長3天，7月19日前憑會員身分即享全館5折起，還可抽最高3萬元燦坤K幣，隨著3C電器有價回收「酒矸倘賣嘸」ESG專案上路，以及暑期助學專案暖心回歸，父親節送禮、開學前購機，別錯過這波好康優惠。

燦坤「酒矸倘賣嘸」舊換新專案推有價回收，不僅提供資通訊3C商品舊換新「折價金」回饋，再加碼指定商品估價金額15%優惠，折價金不限品類、全館可折抵。生活家電拿舊換新則享獨家換新價，指定商品最高現省6萬元。此外，燦坤「助學專案」更祭出萬元筆電應援校園新鮮人，Acer指定機型下殺3折起、活動價只要5千有找，凡持有大專院校學生證的在學生，至燦坤選購助學專案活動商品即可享有獨家優惠。

M2版15吋MacBook Air即將正式上市，256GB新機價42,900元、512GB新機價48,900元，燦坤即日起開放預購，更獨家贈市價1,580元的ADAM CASA 5合1集線器，完成預購最快7月底前可入手。指定款13.3吋MacBook Air M1版買就送市價4,760元的大禮包，內含7合1 Hub、立架筆電包、保護貼等，還可享蘋果開學專案優惠。更好康的是，Mac筆電同享舊換新現折回饋，指定款最高可折抵56,000元。

父親節指定電鬍刀滿額送活動更加碼祭出眾多精選禮品限時大放送，包含iPad 10.2吋64GB、Dyson無線吸塵器、Switch主機、輝葉律動機等，單品滿2,980元以上即享有滿額禮回饋，此外換購指定電鬍刀還可同享舊換新專屬價。

活動期間刷指定銀行信用卡最高享10,000燦坤K幣回饋；使用Fula支付輸入指定領券優惠碼，單筆滿額最高現折5,000元，悠遊付單筆滿額最高享4%現金回饋。活動期間下載並綁定燦坤APP，來店即贈燦坤獨家環保一杯袋。

全館冰箱洗衣機下殺8折起，指定滾筒式洗衣機舊換新加碼送1,000燦坤K幣，還有燦坤獨家免費升級6年保固。圖／燦坤提供
全館冰箱洗衣機下殺8折起，指定滾筒式洗衣機舊換新加碼送1,000燦坤K幣，還有燦坤獨家免費升級6年保固。圖／燦坤提供
父親節獻禮搶先準備好，德國百靈電鬍刀下殺不到2萬、獨家贈萬元3C好禮。圖／燦坤提供
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燦坤夏日會員特典好評延長至7月19日，全館5折起及萬元燦坤K幣加碼抽。圖／燦坤提供
燦坤夏日會員特典好評延長至7月19日，全館5折起及萬元燦坤K幣加碼抽。圖／燦坤提供

父親節 3C 現金回饋

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