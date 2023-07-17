免費氣泡水機帶回家！SodaStream「21天氣泡任務」第2波報名開跑

SodaStream「21天氣泡任務」0元抱走氣泡水機的活動第2波報名開跑，募集廣大消費者擔任「品牌見證者」，領取氣泡水機與任務盒，完成7項簡單任務，即可免費擁有美型氣泡水機。即日起至7月19日報名截止，只要Instagram追蹤者有150名以上即可報名。於7月27日至8月16日活動期間使用「SodaStream TERRA氣泡水機」與「氣泡任務盒」，依據任務卡上傳指定照片和標記專屬hashtag，經審核確認成功後，即可免費獲得氣泡水機。第2波活動任務盒除了內含「檸檬大叔」檸檬磚、「淡果香」天然果乾和SODAPRESS糖漿之外，更加碼提供濃縮咖啡球，讓喜愛喝咖啡的消費者，在家就能輕鬆自製一杯西西里氣泡咖啡，消暑又提神，快把握最後一波活動機會。

另外，SodaStream近期也推出全新GAIA氣泡水機，主打俐落窄身外型，免插電、方便打氣的加大按鈕設計，搭配橫紋面板，共有「酷黑」與「淨白」2款顏色，完美融入不同居家風格，更搭載全球首創快扣鋼瓶系統，秒安裝鋼瓶，1支鋼瓶換算下來可製作50～60瓶500ml的氣泡水，相當於每瓶不到5元，喝越多越划算、輕鬆享有氣泡水自由，且新機價格超親民，只要4,000元有找，愛喝氣泡水的民眾絕對值得入手。 SodaStream GAIA氣泡水機採免插電按壓式設計，可隨心按壓打氣，享受多層次氣泡口感。圖／恆隆行提供 SodaStream GAIA氣泡水機主打極簡機身，搭載專利快扣鋼瓶系統，售價只要3,990元。圖／恆隆行提供 第2波「21天氣泡任務」好評招募中，領取SodaStream TERRA氣泡水機與任務盒，完成挑戰7項任務，即可免費帶走氣泡水機。圖／恆隆行提供