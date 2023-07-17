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飯店歇業辦特賣 業者提醒：別因搶便宜而浪費

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

去年10月中旬因集團營運方針結束營業的「華泰王子大飯店」，將於7月21日至24日舉辦特賣會，華泰飯店表示，飯店物品及餐廳用品最低9元起，更能以2.5折帶走近全新萬元運動器材。不只華泰，之前還包括西華等都辦過停業出清，民眾要如何搶便宜？

受到疫情衝擊，不少老牌飯店無奈停業，或是乾脆申請都更重建，退出市場，並以特賣會的形式出清飯店內的用品，可以再幫業者帶進營收，也讓可用的物品不致浪費。

營運32年的台北知名西華飯店，去年停業後，同樣將館內的家具、寢具等拿出來特賣，3天特賣期間都吸引民眾排隊搶購，也顯見飯店用品對於一般民眾的吸引力。

華泰也表示，旗下飯店和餐廳，堅持採用品質優良的產品及器具，深受海內外顧客信賴與支持此次特賣會商品除原「華泰王子大飯店」精美用品及備品外，並集結旗下知名生態度假飯店「華泰瑞苑」、精品設計飯店「賦樂旅居」的汰換良品，販售客房和餐廳精美用品及備品如運動器材、傢俱、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具等，數千件商品最低9元起，其中更將近全新、萬元知名品牌運動器材以原價2.5折的優惠價販售。

有飯店業者表示，知名的飯店不管是房間或是餐廳用品，品質都是高水準，一般消費者若要在外購買一樣的東西，價格絕對不親民，特賣會雖然販售的大都是使用過的用品，但飯店也都細心維護，只要消費者不介意，肯定能夠撿到便宜，但要注意的是，購買時還是希望是自己真的有需要，否則只為了價格買回家，最終使用不到選擇丟棄，那就失去避免浪費的本意。

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