華泰王子飯店出清特賣！千件商品9元起、運動器材2.5折

「華泰王子大飯店」於2022年10月結束營業後，現址將打造成為複合式大樓。因此在7月21日，連續4天舉辦「華泰大飯店集團特賣會」，販售原「華泰王子大飯店」與集團飯店的汰換良品，最低「9元」起。其中價值萬元的知名品牌運動器材，也將以原價2.5折的優惠價販售。

「華泰大飯店集團特賣會」即將於7月21日至7月24日期間登場。除原「華泰王子大飯店」的用品與備品，並集結旗下生態度假飯店「華泰瑞苑」、精品設計飯店「賦樂旅居」的汰換良品，內容囊括運動器材、傢俱、備品、燈具、陶瓷及玻璃器皿、不銹鋼餐具、佈置物品，數千件商品最低9元起。