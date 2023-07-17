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星巴克「買一送一」線上抽！連續22天的數位體驗來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克「My Summer Collection收藏夏天數位體驗」活動，每個帳號每天可享有一次活動參與。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克「My Summer Collection收藏夏天數位體驗」活動，每個帳號每天可享有一次活動參與。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

呼叫咖啡控！星巴克繼7月17日、18日連續兩天，推出「買一送一」優惠後，接力宣布於7月19日至8月9日連續22天，推出「My Summer Collection 收藏夏天數位體驗」優惠活動，粉絲只要一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠。

7月17日、18日可預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換日期為今年8月11日。若7月17日便預領券，最早兌換日期為7月19日。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。

本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，台積電系列門市、與機場航站、高鐵站、國道休息站、奇美博物館…等特定門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布7月19日至8月9日連續22天，推出「My Summer Collection收藏夏天數位體驗」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布7月19日至8月9日連續22天，推出「My Summer Collection收藏夏天數位體驗」優惠。圖／摘自星巴克官網。

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