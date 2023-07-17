星巴克「買一送一」線上抽！連續22天的數位體驗來了

呼叫咖啡控！星巴克繼7月17日、18日連續兩天，推出「買一送一」優惠後，接力宣布於7月19日至8月9日連續22天，推出「My Summer Collection 收藏夏天數位體驗」優惠活動，粉絲只要一起完成數位體驗遊戲，即可獲得限定的專屬優惠。

7月17日、18日可預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換日期為今年8月11日。若7月17日便預領券，最早兌換日期為7月19日。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。

至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。