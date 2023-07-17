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重現紐約絕景！海瑞溫斯頓全新橘色系珠寶 定格壯闊
每個偉大城市除了人類文明的成就積累，也總有一方自然美景、令人念念不忘。有「明星珠寶商」之稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出新款New York系列Manhattanhenge珠寶，將紐約曼哈頓的「懸日」絕景，夢幻定格。
所有的城市中，當從白晝走向業目的夕陽總格外令人讚嘆。筆直的街道、繁華的城市景致、壯闊的建築，成為了人類文明欣欣向榮的縮影。而當夕陽將沉未落之際，橘黃色的光線一視同仁地「掃描」過地表、建築物的側面，正形成紐約曼哈頓為人津津樂道的「懸日」美景，海瑞溫斯頓因而運用了帶有橘黃色澤的錳鋁石榴石，嘗試還原此動容一瞬。
碩大、頗具份量的New York系列Manhattanhenge項鍊，先於內圈運用了21顆總重11.64克拉的水滴型切工鑽石、與60顆總重約20.36克拉的圓形明亮式切工鑽石為項鍊的本體，同時鑽石的外側再銜接鑲嵌以總重97.41克拉的66顆水滴型切工錳鋁石榴石；此時外側水滴型的錳鋁石榴石將以明亮、澄澈的橘色，正向是日暮西下的懸日，將最為曼妙夢幻的瞬間，珍貴定格。
同系列New York系列Manhattanhenge另有錳鋁石榴石耳環，為夕陽的壯闊盛大喝采，同時也預告了入夜後的暢聚、分享與歡樂，即將開展。
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