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對字優惠！爸爸身分證中2碼 王品牛排整隻龍蝦免費吃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
王品牛排父親節對字優惠登場，對中身分證字號任2碼英文或數字，即款待整隻龍蝦。圖／王品集團提供。
王品牛排父親節對字優惠登場，對中身分證字號任2碼英文或數字，即款待整隻龍蝦。圖／王品集團提供。

王品牛排父親節對字優惠來了！即日起至8月31日，只要爸爸的身分證字號任2碼英文或數字符合「R、O、S、E、2、8、8」，平日到店消費兩客套餐，即款待即款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」。若新竹、台南、高雄鄉親直接中英文1碼，全台爸爸們只要身分證2個數字符合「2、8、8」中2碼，也能吃到龍蝦。

此外，西堤牛排也請爸爸吃蝦，自7月24日起至8月31日，到店消費單客「經典套餐」，喊聲「爸爸，金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。除了爸爸享優惠，7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，還可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

最受家庭客喜愛的「陶板屋」，也歡迎大家帶爸爸好好吃一頓。即日起到8月31日期間，平日到「陶板屋」內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份。「威士忌牛肋」以威士忌的烈焰炙燒牛肋，讓酒香慢慢滲入牛肉當中，每一口都能品嘗到威士忌渾厚的香氣，炙燒過的牛肋汁多味美、層次豐富。

網路票選第一名牛奶鍋「聚 日式鍋物」7月24日至8月8日期間，到「聚 日式鍋物」官方FB指定貼文留言，或到店掃碼桌面立牌即可領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，就招待北海道生啤酒1瓶。

7月24日起到「西堤牛排」內用經典套餐，喊聲「爸爸，金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。圖／王品集團提供。
7月24日起到「西堤牛排」內用經典套餐，喊聲「爸爸，金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。圖／王品集團提供。
即日起到8月底，平日到「陶板屋」內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份。圖／王品集團提供。
即日起到8月底，平日到「陶板屋」內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份。圖／王品集團提供。
7月24日起到「聚日式鍋物」FB留言領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，就招待北海道生啤酒1瓶。圖／王品集團提供。
7月24日起到「聚日式鍋物」FB留言領券，憑券內用「雙人瀑布聚系列」套餐任一款，就招待北海道生啤酒1瓶。圖／王品集團提供。

爸爸 套餐 牛排

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