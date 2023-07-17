對字優惠！爸爸身分證中2碼 王品牛排整隻龍蝦免費吃

王品牛排父親節對字優惠來了！即日起至8月31日，只要爸爸的身分證字號任2碼英文或數字符合「R、O、S、E、2、8、8」，平日到店消費兩客套餐，即款待即款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」。若新竹、台南、高雄鄉親直接中英文1碼，全台爸爸們只要身分證2個數字符合「2、8、8」中2碼，也能吃到龍蝦。

此外，西堤牛排也請爸爸吃蝦，自7月24日起至8月31日，到店消費單客「經典套餐」，喊聲「爸爸，金多蝦」，即為爸爸主餐免費加一份價值168元的「爐烤串鮮蝦」。除了爸爸享優惠，7月底前到全台「西堤牛排」消費2客經典套餐，還可用11元優惠價加購「醬烤和牛肋骨」1份。

最受家庭客喜愛的「陶板屋」，也歡迎大家帶爸爸好好吃一頓。即日起到8月31日期間，平日到「陶板屋」內用2客套餐，和爸爸拍照打卡成功，即贈「威士忌牛肋」1份。「威士忌牛肋」以威士忌的烈焰炙燒牛肋，讓酒香慢慢滲入牛肉當中，每一口都能品嘗到威士忌渾厚的香氣，炙燒過的牛肋汁多味美、層次豐富。