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手戴百萬勞力士凱特王妃親頒獎 20歲年輕鮮肉憑什麼？

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
不僅獲得職涯第二座大滿貫獎金杯，西班牙球星卡洛斯更自英國凱特王妃手中接下獎盃，別具意義。圖／翻攝自 IG @ wimbledon（合成圖）
不僅獲得職涯第二座大滿貫獎金杯，西班牙球星卡洛斯更自英國凱特王妃手中接下獎盃，別具意義。圖／翻攝自 IG @ wimbledon（合成圖）

在經過五盤大戰之後，2023的溫布頓網球公開賽，由年僅20歲的「小蠻牛」、西班牙球星卡洛斯（Carlos alcaraz）擊退另一位資深好手喬科維奇，不僅象徵終結過去「四巨頭」（Big 4）稱霸溫網的紀錄，也象徵一個全新時代的開啟。

過去包含費德勒、納達爾、安迪穆雷、喬科維奇的四位資深好手，曾分別拿下溫布頓網球公開賽的男單冠軍，四人也被稱作「四巨頭」，其中又以身為勞力士代言人的費德勒曾拿下溫網「八冠」傳奇，因此由新一代西班牙球星卡洛斯獲得此項殊榮，加上這是繼去年美網後卡洛斯的第二個大滿貫獎杯，意義非凡，也在勞力士歷史中寫下承先啟後的紀念性一頁。

而當卡洛斯站上頒獎台時，他手上也配戴了一款勞力士的迪通拿計時碼表，表款使用特殊的貴金屬並隕石面盤、黑色橡膠表帶，訂價約114萬2,500元但已停產，相似款則為黃金面盤，訂價約101萬7,000元。值得一提的是，頒獎嘉賓更由英國王室的凱特王妃所頒發！手戴勞力士、從凱特王妃手中接過獎盃、剛過20歲生日又兩個月（卡洛斯生日為2003年5月5日），這樣的人生勝利組，是不是讓人感到英雄出少年、開心也羨慕呢？

Daytona黃金Daytona計時碼表，訂價約101萬7,000元。圖／勞力士提供
Daytona黃金Daytona計時碼表，訂價約101萬7,000元。圖／勞力士提供
1963年問世的Daytona計時碼表，常為愛好者視為勞力士最具收藏話題的人氣表款。圖／勞力士提供
1963年問世的Daytona計時碼表，常為愛好者視為勞力士最具收藏話題的人氣表款。圖／勞力士提供
新款Cosmograph Daytona搭載今年發表的4131型機芯，並飾以勞力士日內瓦波紋。圖／勞力士提供
新款Cosmograph Daytona搭載今年發表的4131型機芯，並飾以勞力士日內瓦波紋。圖／勞力士提供
在獲得勝利、高舉獎盃的同時，身為勞力士代言人的卡洛斯也像在無形中承繼了曾獲溫網八冠記錄好手費德勒的紀錄，為勞力士續譜新頁。圖／翻攝自 IG @ wimbledon
在獲得勝利、高舉獎盃的同時，身為勞力士代言人的卡洛斯也像在無形中承繼了曾獲溫網八冠記錄好手費德勒的紀錄，為勞力士續譜新頁。圖／翻攝自 IG @ wimbledon

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