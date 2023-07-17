聽新聞
test
0:00 / 0:00
手戴百萬勞力士凱特王妃親頒獎 20歲年輕鮮肉憑什麼？
在經過五盤大戰之後，2023的溫布頓網球公開賽，由年僅20歲的「小蠻牛」、西班牙球星卡洛斯（Carlos alcaraz）擊退另一位資深好手喬科維奇，不僅象徵終結過去「四巨頭」（Big 4）稱霸溫網的紀錄，也象徵一個全新時代的開啟。
過去包含費德勒、納達爾、安迪穆雷、喬科維奇的四位資深好手，曾分別拿下溫布頓網球公開賽的男單冠軍，四人也被稱作「四巨頭」，其中又以身為勞力士代言人的費德勒曾拿下溫網「八冠」傳奇，因此由新一代西班牙球星卡洛斯獲得此項殊榮，加上這是繼去年美網後卡洛斯的第二個大滿貫獎杯，意義非凡，也在勞力士歷史中寫下承先啟後的紀念性一頁。
而當卡洛斯站上頒獎台時，他手上也配戴了一款勞力士的迪通拿計時碼表，表款使用特殊的貴金屬並隕石面盤、黑色橡膠表帶，訂價約114萬2,500元但已停產，相似款則為黃金面盤，訂價約101萬7,000元。值得一提的是，頒獎嘉賓更由英國王室的凱特王妃所頒發！手戴勞力士、從凱特王妃手中接過獎盃、剛過20歲生日又兩個月（卡洛斯生日為2003年5月5日），這樣的人生勝利組，是不是讓人感到英雄出少年、開心也羨慕呢？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言