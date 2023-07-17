手戴百萬勞力士凱特王妃親頒獎 20歲年輕鮮肉憑什麼？

在經過五盤大戰之後，2023的溫布頓網球公開賽，由年僅20歲的「小蠻牛」、西班牙球星卡洛斯（Carlos alcaraz）擊退另一位資深好手喬科維奇，不僅象徵終結過去「四巨頭」（Big 4）稱霸溫網的紀錄，也象徵一個全新時代的開啟。

過去包含費德勒、納達爾、安迪穆雷、喬科維奇的四位資深好手，曾分別拿下溫布頓網球公開賽的男單冠軍，四人也被稱作「四巨頭」，其中又以身為勞力士代言人的費德勒曾拿下溫網「八冠」傳奇，因此由新一代西班牙球星卡洛斯獲得此項殊榮，加上這是繼去年美網後卡洛斯的第二個大滿貫獎杯，意義非凡，也在勞力士歷史中寫下承先啟後的紀念性一頁。