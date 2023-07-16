TASAKI日月輝映珍珠海 Atelier系列第六季Nature Spectacle高級珠寶

盛夏時節，輾轉於巴黎芳登廣場各珠寶品牌旗艦店的緊湊行程，終於在麗茲酒店（Hotel Ritz Paris）得以緩下腳步。這個在上世紀出入文豪海明威、普魯斯特等名流巨擘的地標，此際是高級珠寶品牌新作的舞台。穿過大廳酒吧，來到綠意融融的中庭花園，古典沙龍裡等待我們的是TASAKI的珍珠海洋。

由TASAKI創意總監Prabal Gurung操刀的Atelier系列，發表第六季「Nature Spectacle」高級珠寶，共分為六個系列17件作品。透過彩色寶石、鑽石與珍珠，描繪大自然中由太陽、月亮和海洋之間輝映變化以及律動之美。對比花園的明媚鬧熱，刻意調暗的沙龍展間，顯得格外平和靜謐，卻也讓人能放下忙碌的心，好好感受珠寶璀璨光芒和律動有致的設計線條。

捕捉光影變化

珠寶實際看起來比想像中更具分量感和層次感，設計師巧妙利用線條營造動態，精選的彩色寶石與珍珠配色，將所欲表現的主題更生動呈現，如Flourish系列演繹陽光下晶瑩閃耀的潟湖以及在其中活躍的海生動物，運用了帕拉依巴碧璽、粉紅摩根石、拓帕石、尖晶石和各色剛玉，以馬賽克拼貼般立體排列鑲嵌，加上阿古屋珍珠和鑽石，勾勒出如浪花拍打的蜿蜒海岸線。

對比日間，Ocean Light系列靈感來自受天體引力產生潮汐的夜晚，南洋白蝶珍珠和阿古屋珍珠層次珠串呈現翻動的浪花。南洋黑珍珠、濃郁的黃碧璽和藍色鋯石是海洋表面反射的月光，耀眼卻神祕。同受潮汐影響的還有Swirl系列，純粹以金屬線條和鑽石表現湍急漩渦，褪去裝飾，專注於原始力量的形態。極光下的海洋也有不同樣貌，Aurora系列選用暈彩迷人的南洋黑珍珠，再以簡潔的K金鑲鑽畫出環繞珍珠的弧線，比擬光線照射海洋深處的景象。

3D效果的律動感

專訪問及此次工藝最困難且印象最深刻的作品，Prabal Gurung和TASAKI行銷長Yoshikazu Yamaha不約而同選了靈感來自熱帶雨林瀑布的Cascade系列項鍊。這款項鍊以大小不同的阿古屋珍珠展現銀白飛瀑，沿著S線條鑲嵌的帕拉伊巴碧璽象徵古老森林中魔幻綠意，讓蜿蜒而下珍珠瀑布別具詩意，且有一種3D立體的視覺效果。

設計師也捕捉海上風動的景象，Splendor系列如吊燈也似風鈴的立體枝狀結構，鑲嵌多種彩色剛玉和珍珠，細緻搖曳的動感，讓人聯想到微風輕拂鳥兒乘風飛翔之景。

「TASAKI的設計是當代創新的，能滿足不同風格與品味，讓配戴者能自由享受新事物，通過作品表達自己。」Yoshikazu Yamaha指出TASAKI與眾不同之處。