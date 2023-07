史上最強David Hockney展東京開幕 富藝斯拍賣隨將舉槌

本週末起在日本東京都現代美術館登場的英國藝術家大衛霍克尼(David Hockney)個展,是藝術家27年來再度於日本舉行的最大型的個展,共展出超過上百件涵蓋繪畫、印刷、攝影、甚至數位創作等不同領域的創作,至2023年11月5日止。國際拍賣行富藝斯(Phillips)也宣布延續去年於倫敦《大衛霍克尼》主題拍賣創下白手套的好成績,將於9月20日於倫敦再度舉辦主題拍賣,全數作品將在9月14至20日在富藝斯倫敦伯克利廣場總部公開展出。

今年的《大衛霍克尼》主題拍賣將呈現橫跨藝術家職業生涯的精選佳作,包含霍克尼早期極為罕見的版畫作品《Woman With A Sewing Machine》及《Fish and Chip Shop》,均創作於1954年霍克尼在布拉德福德藝術學校求學時期。《Fish and Chip Shop》是霍克尼的自畫像,描繪他在布拉德福德的外賣店The Sea Catch等待餐點的日常,而《Woman With A Sewing Machine》則以藝術家的母親為模特。這兩幅作品使人聯想起法國繪畫大師愛德華維亞爾(Édouard Vuillard)與皮耶波納爾(Pierre Bonnard)所繪製的室內場景,凸顯了霍克尼對藝術史的全面理解以及清楚脈絡的創作方式。