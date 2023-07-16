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史上最強David Hockney展東京開幕 富藝斯拍賣隨將舉槌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
《Inside It Opens Up As Well》，2018年作，估價50,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Inside It Opens Up As Well》，2018年作，估價50,000英鎊起。圖／富藝斯提供

本週末起在日本東京都現代美術館登場的英國藝術家大衛霍克尼（David Hockney）個展，是藝術家27年來再度於日本舉行的最大型的個展，共展出超過上百件涵蓋繪畫、印刷、攝影、甚至數位創作等不同領域的創作，至2023年11月5日止。國際拍賣行富藝斯（Phillips）也宣布延續去年於倫敦《大衛霍克尼》主題拍賣創下白手套的好成績，將於9月20日於倫敦再度舉辦主題拍賣，全數作品將在9月14至20日在富藝斯倫敦伯克利廣場總部公開展出。

今年的《大衛霍克尼》主題拍賣將呈現橫跨藝術家職業生涯的精選佳作，包含霍克尼早期極為罕見的版畫作品《Woman With A Sewing Machine》及《Fish and Chip Shop》，均創作於1954年霍克尼在布拉德福德藝術學校求學時期。《Fish and Chip Shop》是霍克尼的自畫像，描繪他在布拉德福德的外賣店The Sea Catch等待餐點的日常，而《Woman With A Sewing Machine》則以藝術家的母親為模特。這兩幅作品使人聯想起法國繪畫大師愛德華維亞爾（Édouard Vuillard）與皮耶波納爾（Pierre Bonnard）所繪製的室內場景，凸顯了霍克尼對藝術史的全面理解以及清楚脈絡的創作方式。

繼早期涉足版畫創作後，霍克尼在過去60年的職業生涯中不斷探索不同媒介，創造出令人驚艷的作品。而本次主題拍賣也將呈現藝術家聞名世界的泳池系列作品，包含《Lithographic Water Made of Lines and Crayon》與《Two Blue Washes》，以及其開創性「移動的焦點」（Moving Focus）系列作品，例如《Pembroke Studio Interior》。另外，本次拍賣也將囊括藝術家近期以iPad創作並廣受讚譽的作品，還有展示藝術家1980年起以影印機進行創作的絕佳範例《Self-portrait, July 1986》。

《Fish and Chip Shop》，1954年作，估價15,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Fish and Chip Shop》，1954年作，估價15,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《A Bigger Book, Art Edition B》，2010/2016年作，估價15,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《A Bigger Book, Art Edition B》，2010/2016年作，估價15,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven), 2 January,》，2011作，估價80,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011 (twenty eleven), 2 January,》，2011作，估價80,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Self-portrait, July 1986》，1986作，估價20,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Self-portrait, July 1986》，1986作，估價20,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Woman With A Sewing Machine》，1954 年作，估價10,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Woman With A Sewing Machine》，1954 年作，估價10,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Lithographic Water Made of Lines, Crayon, and Two Blue Washes》，1978-80作，估價80,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Lithographic Water Made of Lines, Crayon, and Two Blue Washes》，1978-80作，估價80,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Lithographic Water Made of Lines and Crayon》，1978-80作，估價70,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Lithographic Water Made of Lines and Crayon》，1978-80作，估價70,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Pembroke Studio Interior, from Moving Focus》，1984年作，估價40,000英鎊起。圖／富藝斯提供
《Pembroke Studio Interior, from Moving Focus》，1984年作，估價40,000英鎊起。圖／富藝斯提供

藝術家 倫敦 日本

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