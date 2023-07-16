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遠東SOGO倡議永續飲食 連四年辦料理競賽

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
遠東SOGO推動永續餐飲，台北三館人氣餐廳推出期間限定料理，重新詮釋獲獎作品。圖為敦化館日式料理餐廳「壽司 和食EN 」推出「香魚甘露煮」。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO推動永續餐飲，台北三館人氣餐廳推出期間限定料理，重新詮釋獲獎作品。圖為敦化館日式料理餐廳「壽司 和食EN 」推出「香魚甘露煮」。圖／遠東SOGO提供

隨疫情趨緩，遠東SOGO連續第四年舉辦「宅料理競賽」，號召全台灣的一家之「煮」站出來，分享愛的味道，用料理發揮影響力。遠東SOGO進一步呼應國際淨零趨勢，提倡「全食物利用」，以廚藝競賽引導民眾，選購友善耕作、少添加物、本土生產、低碳蔬食的永續食材，並呼籲充分利用食材的多個部分，從生活中減少剩食，既吃得健康又能環保愛地球。

遠東SOGO暨太平洋崇光文教基金會董事長黃晴雯表示，遠東SOGO是全台第一個將「食安」與「防疫」概念帶入供應鏈管理的百貨，在疫情期間為低迷的餐飲界帶來正能量，也帶起自煮健康管理風潮，曾獲「亞洲永續諾貝爾」AREA健康推廣獎肯定。因應疫情解封，今年起回歸賽事初心，強調健康飲食概念，更要透過競賽規則，鼓勵全民用料理做出「永續好滋味」。

台灣美食名聞遐邇，卻也被報導為「亞洲食物浪費之冠」，若能減少廚餘，將有效降低溫室氣體排放，減緩氣候變遷。黃晴雯表示，今年遠東SOGO宅料理競賽呼應SDG 12負責任的消費與生產，深化綠色餐飲、永續飲食元素，鼓勵全食物利用，能入口的就不丟棄，不僅減少食材浪費，攝取到完整營養，更是「謝天」精神的實踐。

黃晴雯表示也說，為推廣永續飲食，遠東SOGO 7月與農社企「三小市集」攜手，於天母店、新竹店、高雄店舉辦「全食物利用」免費體驗課程，現場品嘗小農友善栽種鳳梨、冰茶，學習製作盆栽、清潔劑，充分利用鳳梨葉、皮及果肉，盡可能展現全株價值，還可帶回天然無毒的酵素清潔劑。

此外，遠東SOGO已連續三年邀請店內人氣餐廳重新詮釋宅料理競賽優勝料理，讓更多人在獲環保署認證的「環保餐廳」用餐、享用健康美味餐飲。10月底前，遠東SOGO台北忠孝館「皇家哥本哈根」、復興館「阿瑪迪斯」及「新葡苑」、敦化館「EN」等人氣餐廳限定販售上屆優勝作品，主廚以專業手法融合全食物利用概念，重新詮釋金、銀、銅牌食譜，發揮食材最美好的風味。

SOGO 健康飲食 餐廳

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