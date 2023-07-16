快訊

北漂妹憂住頂加「雨聲像鞭炮」 過來人曝恐怖經驗：3分鐘決定再也不住

68萬YouTuber「蒟蒻講幹話」驚傳死訊 妻稱「只是死掉而已」

班機延誤！陽明交大緊急宣布 取消AMD董事長蘇姿丰名譽博士學位典禮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山星空電影院登場 民眾圍繞神木看電影、賞星星

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供
阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供

阿里山超美星空電影院，昨晚在香林神木劇場上映了！嘉義林管處播放「白日夢冒險王」，在全台最高海拔的森林戶外電影院，感受新鮮空氣及涼風，吸引上百人上山看電影，大家圍繞著香林神木而坐，一邊看電影、一邊看星星，活動後都直呼好愜意。

嘉義林管處今年推出阿里山四季森林生活提案，以「阿里山森林療癒季」為主題，推出四季限定活動，將都市的娛樂活動帶入森林，昨晚阿里山仲夏熠熠星空電影院，吸引上百人上山看電影，下半年度將陸續舉辦秋季森林音樂節、冬季霧林生態探險。

嘉義林管處表示，仲夏熠熠星空電影院僅此一場、限額120名，沒報名到也不用氣餒，秋、冬活動同樣精彩可期，下半年將推出「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」活動，以全新沈浸式的體驗，讓民眾感受不一樣的阿里山。活動資訊可關注Facebook粉絲專頁。

嘉義林管處也說，電影精選由班史提勒執導、史蒂夫康拉德改編的喜劇「白日夢冒險王」，以友善環境為宗旨，發放無線降噪耳機，讓戶外電影院熱鬧、不吵鬧，吹著自然微風，嗅著森林、花草與土木的香氣，希望遊客身心靈都感受大自然療癒力量。

阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供
阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供
阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供
阿里山星空電影院在香林神木劇場登場，民眾圍繞香林神木觀賞電影。圖／嘉義林管處提供

電影 阿里山 嘉義

延伸閱讀

工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡 大阪WATERBOMB音樂節中止

阿里山月老列車開放報名 10分鐘男生即額滿

黃牌重機騎士阿里山自摔 肝臟裂傷、腹腔出血死亡

嘉義林管處舉辦森林療癒體驗 尋找自然處方箋

相關新聞

星巴克「買一送一」又來了！連續兩天、品項各不相同

星巴克「買一送一」再連發！星巴克繼7月10日至12日連續三天推出「買一送一」優惠後，宣布分別於7月17日上午11點至晚上...

木柵人哭了！20年老字號家常菜館「魚玄雞」 8月熄燈

開業近20年、位於台北市興隆路三段、海巡署對面的老字號家常菜館「魚玄雞小館」，是文山區的人氣飯館，不僅假日預約困難，平日...

為你的腳打分數！TANITA推八合一「腳點」體組成計

比起體重，體脂、肌肉量指數與健康更是息息相關。辦公室上班族、熟齡長輩們，經常久坐又沒有運動習慣，尤其隨著年齡增長，肌肉量...

阿里山星空電影院登場 民眾圍繞神木看電影、賞星星

阿里山超美星空電影院，昨晚在香林神木劇場上映了！嘉義林管處播放「白日夢冒險王」，在全台最高海拔的森林戶外電影院，感受新鮮...

燒肉、壽喜燒都美味！4大餐廳打造「日本飛驒牛套餐」

源自日本岐阜縣飛驒高山的「飛驒牛」（驒：ㄊㄨㄛˊ），乃是日本知名的和牛銘柄之一，以細緻油花與高雅的風味著稱。為了讓台灣更...

謝欣穎大波浪捲髮也太美！美鑽珠寶搶鏡讓人目不轉睛

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire今年最新力作Vela系列，以羽毛靈感設計出既優雅又兼具力量的瑰麗作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦