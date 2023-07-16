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阿里山星空電影院登場 民眾圍繞神木看電影、賞星星
阿里山超美星空電影院，昨晚在香林神木劇場上映了！嘉義林管處播放「白日夢冒險王」，在全台最高海拔的森林戶外電影院，感受新鮮空氣及涼風，吸引上百人上山看電影，大家圍繞著香林神木而坐，一邊看電影、一邊看星星，活動後都直呼好愜意。
嘉義林管處今年推出阿里山四季森林生活提案，以「阿里山森林療癒季」為主題，推出四季限定活動，將都市的娛樂活動帶入森林，昨晚阿里山仲夏熠熠星空電影院，吸引上百人上山看電影，下半年度將陸續舉辦秋季森林音樂節、冬季霧林生態探險。
嘉義林管處表示，仲夏熠熠星空電影院僅此一場、限額120名，沒報名到也不用氣餒，秋、冬活動同樣精彩可期，下半年將推出「秋，森林音樂節」與「冬，霧林生態探險」活動，以全新沈浸式的體驗，讓民眾感受不一樣的阿里山。活動資訊可關注Facebook粉絲專頁。
嘉義林管處也說，電影精選由班史提勒執導、史蒂夫康拉德改編的喜劇「白日夢冒險王」，以友善環境為宗旨，發放無線降噪耳機，讓戶外電影院熱鬧、不吵鬧，吹著自然微風，嗅著森林、花草與土木的香氣，希望遊客身心靈都感受大自然療癒力量。
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