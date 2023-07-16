燒肉、壽喜燒都美味！4大餐廳打造「日本飛驒牛套餐」

源自日本岐阜縣飛驒高山的「飛驒牛」（驒：ㄊㄨㄛˊ），乃是日本知名的和牛銘柄之一，以細緻油花與高雅的風味著稱。為了讓台灣更多民眾感受到飛驒牛的魅力，岐阜縣縣長古田肇日前親自率隊來台推廣，並且於「Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館」、「台北美福大飯店晴山日本料理」、「HATSU yakiniku & wine」，以及台中「俺達の肉屋」等4家餐廳，共同在台推出「飛驒牛祭」，提供飛驒牛壽喜燒、飛驒牛燒肉雙人套餐等不同餐點。

岐阜縣以白川鄉合掌村、高山祭等自然人文景觀特色著稱，此地的銘柄和牛「飛驒牛」是將黑毛和牛在高海拔的自然高山地區養殖，經過14個月以上育肥而成，並嚴選「社團法人日本食肉格付協會」制定的B3至A5等級，同時經過「飛驒牛銘柄推進協議會」所認可農家飼育。符合條件合格者，才可稱之為「飛驒牛」。受惠於優異的自然環境、清新水質，加上還有飼育者在飼料中增添麥茶、酒粕、麥粕等獨家飼料配方，飛驒牛具有細緻的肉質紋理，口感豐潤並具有高雅清甜的油脂香氣，曾連續蟬聯三屆「全國和牛能力共進會」最優秀食肉牛肉賞。

台灣是飛驒牛出口最多的亞洲地區，在2022年達到22.2公噸。因此岐阜縣與美福貿易攜手，在4間餐廳推出不同的飛驒牛料理。其中「美福乾式熟成牛排館」打造結合多國料理元素的「飛驒牛主餐特製套餐」，吃得到海膽風味A5飛驒和牛韃靼及脆皮飛驒和牛丸子、A5飛驒和牛澄清湯、日本頂級飛驒A5和牛紐約客牛排/紐西蘭甜螯蝦等餐點，每套3,800元。美福大飯店內的「晴山」，則是以飛驒牛為主角，打造「飛驒牛涮涮鍋雙人套餐」、「飛驒牛壽喜燒雙人套餐」、「飛驒牛排」、「飛驒牛煮物」等餐點，每份880～4,350元。