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大谷翔平反差萌自拍超可愛！紅毯超帥西裝平價買得起
不論何種運動的明星，幾乎很少在大眾面前有機會會上運動服以外的服裝。日前於西雅圖舉行的美國職棒大聯盟明星賽賽前紅毯，超人氣的「二刀流」球星大谷翔平（Ohtani Shohei），身穿BOSS深灰色合身西裝搭配同色領帶與淺灰色襯衫亮相，反差萌的可愛帥氣引起粉絲在網路上瘋傳，而且意外地，這套可以穿著跑跳的超高活度動西裝並不算特別昂貴，整套訂下來三萬有找，完全貼近他親民的形象。
身為BOSS代言人，大谷翔平選穿的BOSS ONE THE SU1T，這是一套經典西裝，結合了完美工藝、精準剪裁的合身性和極致的行動自由度，展現身為運動員的帥氣與活力。另一知名美國職籃NBA天王「詹皇」詹姆斯（LeBron James），出席2023年卓越運動獎（ESPY）頒獎典禮獲頒最佳破紀錄獎時，則是穿上了路易威登（Louis Vuitton）訂製的黑色中式領西裝，搭配珍珠項鍊、胸針、德比皮鞋和太陽眼鏡，展現大膽有前衛的時尚品味。
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