大谷翔平反差萌自拍超可愛！紅毯超帥西裝平價買得起

不論何種運動的明星,幾乎很少在大眾面前有機會會上運動服以外的服裝。日前於西雅圖舉行的美國職棒大聯盟明星賽賽前紅毯,超人氣的「二刀流」球星大谷翔平(Ohtani Shohei),身穿BOSS深灰色合身西裝搭配同色領帶與淺灰色襯衫亮相,反差萌的可愛帥氣引起粉絲在網路上瘋傳,而且意外地,這套可以穿著跑跳的超高活度動西裝並不算特別昂貴,整套訂下來三萬有找,完全貼近他親民的形象。

身為BOSS代言人,大谷翔平選穿的BOSS ONE THE SU1T,這是一套經典西裝,結合了完美工藝、精準剪裁的合身性和極致的行動自由度,展現身為運動員的帥氣與活力。另一知名美國職籃NBA天王「詹皇」詹姆斯(LeBron James),出席2023年卓越運動獎(ESPY)頒獎典禮獲頒最佳破紀錄獎時,則是穿上了路易威登(Louis Vuitton)訂製的黑色中式領西裝,搭配珍珠項鍊、胸針、德比皮鞋和太陽眼鏡,展現大膽有前衛的時尚品味。 大谷翔平穿BOSS ONE THE SU1T出席大聯盟明星賽賽前紅毯。圖/摘自洛杉磯天使隊官方IG BOSS深灰羊毛混紡高彈性面料西裝外套,19,900元。圖/BOSS提供 LeBron James穿路易威登訂製的黑色中式領西裝,搭配珍珠項鍊、胸針、德比皮鞋和太陽眼鏡出席2023年卓越運動獎頒獎典禮。圖/路易威登提供 大谷翔平著用款BOSS黑色德比皮鞋,10,900元。圖/BOSS提供 BOSS深灰羊毛混紡高彈性面料西裝褲,8900元。圖/BOSS提供