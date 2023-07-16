好膽你就來！全台十大超刺激遊樂設施 「大魔王」竟是夏季限定

暑假，我想來點...

全台超過二十間主題樂園，除了從小玩到大的369（劍湖山、六福村、九族文化村），還有高雄的義大世界及台中麗寶樂園雖然票價不便宜，卻幾乎都可以讓遊客一票玩到底。

不過一進到遊樂園，你是專挑刺激、驚險的遊樂設施嗎？坐海盜船在往下衝刺的瞬間，尾椎、腹部區域感到一陣搔癢或麻麻的，卻讓你意猶未盡嗎？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出其中十大網友熱議的刺激遊樂設施，你有猜到「恐怖大魔王」是它嗎？



No.10 天旋地轉（義大世界）

義大世界的天旋地轉高達18層樓，遊客搭乘過程中會360度大旋轉，因此「天旋地轉」一直是該遊樂園的明星遊樂設施。對於長達120秒超強離心力體驗，有網友表示，「旋轉的過程中就像風車，會越轉越快，心臟不好怕吐怕暈的人不要輕易嘗試」。

不敢嘗試的話，遊客也有另一種選擇。2023年6月推出電視未來城，用戶可創建分身進入城市進行3D 沉浸式體驗，透過導覽自由切換不同人稱視角，線上體驗義大世界的各式遊具，例如線上感受18層樓高的天旋地轉，模擬心臟爆擊的情況。

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image source: 義大遊樂世界

No.9 UFO歷險（九族文化村）

九族文化村的UFO歷險是台灣目前最高且最大的自由落體遊樂設施，總高度85公尺（約28層樓高）， UFO載具上升時會邊緩慢旋轉，因此遊客可以同時欣賞周邊綠林美景。當UFO載具升到最高處時忽然下降，以重力加速度重返地面，下降速度最高可達時速105公里。

2023年5月，九族文化村臉書發文邀請民眾挑戰UFO歷險，不少網友紛紛留言，「來九族必玩設施之一」、「最愛的遊樂設施」、「UFO真的超級好玩」；但也有人表示，「每次去都維修運氣真差」。

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No.8 VR Dino 飛越恐龍谷（劍湖山）

VR Dino帶遊客體驗恐龍元宇宙，遊客戴上VR眼鏡感受沉浸式虛擬實境，4分30秒重返侏儸紀時期被恐龍包圍，營造驚嚇指數百分百的場景。不過，這項設施採預約制，分上、下午共兩個時段，要體驗的民眾可別忘記，要到設施入口處預約。

此外，劍湖山提供全台樂園唯一恐龍互動實境體驗，每日中午迅猛龍與棘背龍會輪番上陣，出現在VR Dino飛越恐龍谷前廣場，吸引不少大小朋友圍觀。有網友表示，「超近距離接觸嚇了一跳」、「妹妹會嚇死」。

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image source: 劍湖山官網

No.7 老油井（六福村）

六福村的老油井可讓遊客在90秒內，體驗6層樓高的巨幅擺盪。遊客搭乘設施時除了雙腳懸空，真實感受3G重力加速度與360度正反向空中旋轉。

2023年1月傳出將再添一座刺激度破表的設施，六福村低調證實，歷經兩年規劃，位於阿拉伯皇宮園區的風火輪，將再次重磅回歸。對此，有PTT網友表示，「我覺得六福村最可怕的還是老油井，下來剩半條命，吐到虛脫後面也不用玩了。」還有人認為，「老油井真的大魔王」、「老油井看起來還好，玩起來真的猛。」

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No.6 火山歷險（六福村）

以恐龍為主題的遊樂設施，遊客體驗乘坐獨木舟進入億萬年前的侏儸紀失樂園，探訪史前恐龍足跡。當獨木舟爬升到三層樓高的火山口，瞬間俯衝而下，伴隨大量水花噴濺，常常讓乘客一身濕。根據六福村官網資料，火山歷險是目前全世界唯一每趟可衝兩次的俯衝設施。

2023年3月新竹縣寶山鄉一處路口輸水管線爆裂，大量水花狂噴3層樓高，畫面相當驚人，路面嚴重下陷，連電線桿都倒塌。對此，有網友表示，「差點以為是六福村的火山歷險」、「比遊樂園還刺激」。

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No.5 飛天潛艇G5（劍湖山）

飛天潛艇G5的造型鋼骨支架依劍湖山地勢量身打造。該雲霄飛車全長共384公尺，以190匹馬力攀上65公尺的高空，再以時速110公里、超越人體極限5個Ｇ的重力加速度，垂直向下俯衝。飛天遁地的刺激歷程，讓不少遊客放聲尖叫。

PTT曾以「劍湖山G5很恐怖嗎？」為題發文，不少網友留言回覆，「其實還好」、「比想像中的短」；另外有人認為，「遊樂園最恐怖的是會一直轉的啦，根本就刑具，其他都小兒科」、「恐怖的是我國中的時候的設施現在還是主打」。

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No.4 大怒神（六福村）

大怒神於1998年正式登場，是六福村打造與自由落體相關的招牌遊樂設施，一開始遊客會從地面上升至十七層樓高的高空，接著將以自由落體的重力加速度向下墜落，過程中伴隨著此起彼落的尖叫聲，幾秒後就降至地面。

小編提醒，並非每個人都適合玩如此刺激的遊樂設施，2022年一名女子玩大怒神之後身體不適，送醫搶救不治死亡，引起關注，不少人表示，「希望家屬節哀」。死者母親指控，當女兒出現頭痛、嘔吐症狀，園方卻沒有緊急送醫。六福村則回應，當下多次詢問女子身體狀況，血壓、血氧、心跳都在正常值，對發生憾事感到遺憾。

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No.3 搶救地心（麗寶樂園）

搶救地心是台灣唯一的斷軌式雲霄飛車，車體最高爬升到距離地面35公尺（約12層樓高），往下俯衝最低到地下4公尺，落差相當大。衝刺過程車體會延著軌道旋轉2圈半，速度最快可達時速94公里，高速垂直降落挑戰每位乘客的膽量極限。

但這項設施在2022年7月傳出「卡在半空中」的事件，當時二十多名遊客被卡在高空無法動彈。網友留言「芭比Q了」、「太可怕了吧」。麗寶樂園解釋，當時是器材安全機制自動啟動，10分鐘後就恢復正常，業者事後也發放紅包給這些受到驚嚇的遊客表達歉意。

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No.2 笑傲飛鷹（六福村）

六福村自瑞士引進笑傲飛鷹，為全世界第二座、亞洲第一座U型滑軌懸吊式螺旋雲霄飛車，每次可乘坐28人，軌道全長190公尺，最大落差達56公尺，瞬間最高時速122公里，在1分30秒的歷程中遊客將兩腳懸空、以360度螺旋衝天、90度垂直俯衝急速下降。

2022年10月，YouTuber一隻阿圓、蔡哥、金針菇以及林萱一起搭乘笑傲飛鷹，4人互動吸引不少網友留言，「最棒的團體，又青春又熱血」、「看蔡哥玩遊樂設施都會莫名的舒壓，那麼壯然後叫最大聲，這個反差感超級大」。

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No.1 尖叫無底洞（劍湖山）

最近一年討論度最高的恐怖大魔王，就是劍湖山夏日限定的360度滑水道「尖叫無底洞」，號稱是全台唯一水上自由落體，遊客可體驗從3層樓的高度垂直下滑，全程10秒享受每秒滑行7.8公尺的快感。

2022年7月的一支廣告，引起討論，一位泳裝正妹進入滑水道遊玩後，最後滑下來的卻是上身全裸的刺青男，網友戲稱滑水道為「性轉滑水道」。對此，劍湖山小編也急忙發文澄清，「本設施不會造成性轉，請各位山友放心搭乘。」廣告也意外讓泳裝正妹爆紅。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年07月09日至2023年07月09日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台十大超刺激遊樂設施』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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