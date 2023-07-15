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難擋高人氣！王淨再收Seiko品牌好友 演繹唯美浪漫形象大片

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Seiko宣布王淨擔任LUKIA系列品牌好友，全新形象大片也隨之曝光。圖／Seiko提供
Seiko宣布王淨擔任LUKIA系列品牌好友，全新形象大片也隨之曝光。圖／Seiko提供

今年25歲的王淨可說是新生代中，少數擁有高人氣與話題的女星，同時兼具的爽朗和俏皮的個性，讓她成為時尚品牌的寵兒，接連成為數個廣告主角。而日本鐘表品牌Seiko也被王淨的魅力收伏，於是邀請她擔任品牌好友，同時曝光的唯美浪漫形象大片也引起熱議。

王淨因為有著清新亮麗的外型，包括了眼鏡、平價時尚品牌，都找她擔任代言人或是拍攝形象廣告。而且王淨在今年還認愛人氣男星曹佑寧，被網友們視為「高顏值」的情侶檔，不時在社群平台上貼出甜蜜放閃照，可說是事業與愛情皆得意。而近期又有好消息傳來，那就是Seiko也相中王淨的清新氣質，認為與旗下LUKIA系列女表的精神相符，於是邀請她擔任品牌好友。

Seiko認為王淨無論幕前、幕後都予人積極樂觀的印象，一路走來忠於自我的態度和在面對成長磨練時的陽光形象，均與LUKIA的核心精神不謀而合。王淨在成為品牌好友時，也說「我覺得我每一個時期應該都在學習怎麼閃閃發光，現在是還蠻喜歡現在的自己」！展現自信且大方的一面，也相對應品牌強調女性活出自我風格的形象體現。

Seiko LUKIA系列新表款，以「海芋」為主題來設計。圖／Seiko提供
Seiko LUKIA系列新表款，以「海芋」為主題來設計。圖／Seiko提供

而隨之曝光的形象大片中， 王淨也詮釋了LUKIA系列以「海芋」為主題的新表款。Seiko運用綻放花束，彰顯女性的魅力與積極，表盤12點鐘位置羅馬數字時標採用較細長字體，即是受海芋筆直的花型所啟發。俐落的精鋼表殼，不僅滿足各個場合穿搭需求，更兼顧洗練與曲線的層次感。同時，表鏡上也以海芋的輪廓發想，以噴砂處理刻畫了纖細線條，增添外觀的柔美特色。

Seiko LUKIA系列SSC920J1腕表，部分鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，22,500元。圖／Seiko提供
Seiko LUKIA系列SSC920J1腕表，部分鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，22,500元。圖／Seiko提供

Seiko LUKIA系列SSC918J1腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，24,000元。圖／Seiko提供
Seiko LUKIA系列SSC918J1腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼與表鍊，24,000元。圖／Seiko提供

品牌 海芋

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