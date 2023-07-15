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竹北成功國中辦盆栽展 中華小品盆景協會推廣盆景藝術

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中華小品盆景協會在竹北成功國中舉辦雅風展，邀請民眾欣賞盆景藝術。記者巫鴻瑋／翻攝
中華小品盆景協會在竹北成功國中舉辦雅風展，邀請民眾欣賞盆景藝術。記者巫鴻瑋／翻攝

中華小品盆景協會為讓更多民眾認識盆栽藝術之美，特地在竹北市成功國中協助下舉辦「盆栽雅風展」，展出盆景高達150件，會長江瑞湧期待藉由展覽讓更多民眾認識盆景藝術，尤其理解小品盆景藝術當中，對於大自然的敬愛和珍視。

江瑞湧表示，每一個參展的盆景都是會員們用心靈和技巧鑄造出來的藝術品，這些作品不僅代表了會員們的創新思維和獨特見解，更是對藝術的熱愛和尊重的具體體現，期待在3天的展覽中，可以讓民眾感受到這些作品所散發出的魅力，並從中得到啟發和享受。

小品盆栽雅風展是由中華小品盆景協會所舉辦的第7屆作品展，展覽件數達150件，突破以往記錄。成功國中協力舉辦，上午開幕式上更由校內熱舞社學生動感開場，竹北市長鄭朝方也出席共襄盛舉。江瑞湧致詞說「這不僅僅是一場展覽，而是一場藝術和創新的盛宴，也是一個讓人們體驗和欣賞小品盆景藝術的機會。」

展覽主委彭冠今表示，希望透過小品盆栽展覽的展出，讓更多的人認識到小品盆景的藝術，期待透過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術可以深入人心。他提到，小品盆栽不僅是藝術，更體現了人們對大自然的敬愛和珍視。

展覽作品中，洪崑明先生的盆景作品憑藉其獨特的設計和精細的手工技巧，獲得了雅風獎及市長獎的肯定；而周海燕女士的作品則以台灣本土樹種的魅力和創新的設計理念，贏得了台灣樹種獎。

鄭朝方表示，竹北市民很難得看到那麼精緻的盆景，邀請民眾前來欣賞，尤其在現在生活壓力繁重的社會，能藉由欣賞綠色植物舒壓養性，更感到新鮮。

協會表示，小品盆栽雅風展不僅僅是一場藝術展覽，更是一個讓人們重新認識和欣賞盆栽藝術的機會，這裡有最具創新的設計理念，最精緻的手工技巧，以及最深厚的文化內涵，無論是欣賞者還是創作者，都可以從中找到屬於自己的感動與啟發，展覽將到7月17日，邀請民眾前來成功國中參與。

中華小品盆景協會在竹北成功國中舉辦雅風展，邀請民眾欣賞盆景藝術。記者巫鴻瑋／翻攝
中華小品盆景協會在竹北成功國中舉辦雅風展，邀請民眾欣賞盆景藝術。記者巫鴻瑋／翻攝
中華小品盆景協會在竹北成功國中舉辦雅風展，邀請民眾欣賞盆景藝術。記者巫鴻瑋／翻攝
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盆栽 北市

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