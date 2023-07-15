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客粄意象、打籽繡40組爭文創賽獎金明客家茶館免費品茶

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園青年局辦理產品開發創意競賽，青年組第1名運用羊毛氈獨創技法，將客家米食及粄食做成一系列手工零錢包及吊飾作品。圖／青年局提供
桃園青年局辦理產品開發創意競賽，青年組第1名運用羊毛氈獨創技法，將客家米食及粄食做成一系列手工零錢包及吊飾作品。圖／青年局提供

2023世界客家博覽會將於8月11日登場，桃園青年局辦理產品開發創意競賽號召近40組桃園的青年文創職人，以客家元素發想，經過初賽選拔及一連串及工作坊的培訓，開發出具客家文化意象的文創產品，不但提供22萬元的競賽獎金，更提供獲獎產品能在世客博展售或展示的舞台。

青年局表示，這次競賽分成青年組及學生組，更安排通過初賽而入選的青年組參賽者培訓工作坊課程，從產品開發、市場評估、產品價值及美學、上市目標規畫及案例分享等，逐步輔導及陪伴具有潛力的青年職人。

今複賽共選出青年組及學生組前3名及佳作優秀文創產品，其中青年組第1名的職人雷曉臻及其團隊所開發的「客粄意象系列｣，即是運用羊毛氈獨創技法，將客家米食及粄食做成一系列手工零錢包及吊飾作品，希望透過創作及授課，培育婦女就業及連結在地文化。

學生組第1名則是來自國立台北商業大學的劉奕彤，她為自己與妹妹創作發表的「同溫層的歌｣客語專輯，特別以藍染為視覺概念，用客家元素來設計專輯封面及包裝，如客家經典繡法「打籽繡｣等，並延伸設計書籤、鑰匙圈等周邊商品。

桃園市政府副秘書長金志表示，世界客博即將到來，青年局舉行競賽有意義，可藉由青年職人的文創設計力讓客家文化被看見。青年局長侯佳齡說世客博除將在台灣館旁邀請青年職人及文創工作者辦理文創駐村及假日快閃等文創市集，更辦理文創競賽，讓青年職人的創意能在世客博發揮及亮相。

本次競賽更與台灣客家茶文化館合作，於明日延續辦理「桃青職夢！織出夢想天光」市集，現場有多項亮點活動，包括「交織市集」趣味卡集章活動，可享館內茶金特展2人同行1人半價優惠，及「喝好茶給元氣」免費品茶活動等，讓民眾充分感受揉合青年創意及桃園客家文化的文創氛圍。

桃園青年局辦理產品開發創意競賽，提供22萬元的競賽獎金，更提供獲獎產品能在世客博展售或展示的舞台。圖／青年局提供
桃園青年局辦理產品開發創意競賽，提供22萬元的競賽獎金，更提供獲獎產品能在世客博展售或展示的舞台。圖／青年局提供
桃園青年局辦理產品開發創意競賽，運用經典繡法「打籽繡｣，創作專輯封面。圖／青年局提供
桃園青年局辦理產品開發創意競賽，運用經典繡法「打籽繡｣，創作專輯封面。圖／青年局提供

青年 文創 桃園

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