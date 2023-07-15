睽違40年TAG Heuer續寫傳奇故事 經典帆船腕表重返海洋冒險

60、70年代，可說是鐘表品牌在上個世紀裡最輝煌時期，誕生許多經典設計，至今仍為玩家們所追捧。泰格豪雅（TAG Heuer）也不例外，因為美洲盃帆船賽，催生出品牌第一款搭載倒數計時裝置的Skipper腕表。適逢Carrera系列誕生60周年，復刻出全新Skipper計時碼表，吸引目光。

Skipper是TAG Heuer第一款為帆船計時而生的表款，於1968年推出就深受歡迎，直至1983年才停產。其中的原型骨董表，更是在拍賣市場上，屢屢締造新落槌價格，足見其設計深受普羅大眾的喜愛。於是TAG Heuer把這當年屬於Carrera系列的表款，重新復刻，並搭載全新機芯，既保留了經典風格，但具備現代腕表的長效動力，讓人愛不釋手。

適逢Carrera系列誕生60周年，泰格豪雅復刻出全新Skipper計時碼表，吸引目光。圖／TAG Heuer提供

全新的Carrera系列Skipper計時碼表，是以1968年的原始表款為基礎進行復刻，同時融入近代的鐘表美學。表盤上9點鐘方向的計時小表盤，採用了源自「無畏號」帆船甲板的湖水綠，而在一旁的15分鐘倒數計時器，則是以湖水綠、深綠色和亮橘色所組成，且分別代表不同說區間。

泰格豪雅Carrera系列Skipper計時碼表，其湖水綠裝飾，源自「無畏號」帆船甲板配色。圖／TAG Heuer提供

同時，TAG Heuer為了符合實用性，還為這復刻表款，加入6點鐘的日期顯示和小秒盤。但取消了原先於12點鐘位置的「SKIPPER」字樣，改以「CARRERA」來取代，平衡表盤的視覺比例。另外，值得一提的是新款Carrera系列Skipper計時碼表，還搭載全新雙向自動上鍊TH20-06計時機芯，提供80小時動力儲存，繼續延續屬於TAG Heuer的傳奇故事。