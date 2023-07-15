快訊

熟悉的家鄉味！周子瑜素顏現身機場 手拿「台灣國民零食」粉絲嗨

中職／黃泰龍「家中有事」變離隊 悍將發聲明解釋

「泰利」颱風生成！外圍雲系今晚掃台灣 雨區曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造頂級奢華的護膚體驗！海洋拉娜夏季療癒飯店登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供

炎炎夏日中，許多人肌膚也開始出現狀況，這時更要好好照顧。海洋拉娜特別在夏日，巡迴全台星級飯店，打造出低調奢華的療癒飯店，僅提供品牌VVIP，體驗奢華療程「活凝金萃原液護膚」，也將飯店添入海洋拉娜元素，一踏入就感受平靜與奢華感。

海洋拉娜特別引進的活凝金萃原液，也是經典Miracle Broth™的初始，特別空運來台，每瓶原液可製造5瓶的經典乳霜，專屬提供VVIP奢娃體驗，搭配海洋浪潮手法，將原液精華層層導入。

除了護膚之外，也結合東方脈輪概念，以按摩手法進行頭部經絡按摩，無痛消除臉部和肩頸壓力，且此次夏季療癒飯店，將在北中南巡迴。

7月19日至8月7日，選在台北慕舍酒店登場，邀請頂級貴客前來體驗，也沒有對外販售，8月10～13日在台南晶英酒店，8月16～20日在高雄承億酒店。

海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜帶來頂級奢華護膚體驗，台北場在慕舍酒店登場。圖／海洋拉娜提供

晶英酒店 按摩

延伸閱讀

2023品牌護膚會推薦！搶先體驗新品，搭配最強舒壓手技超享受

輪流偷吃！夫11年前外遇獲原諒 驚見妻每周SPA出軌7男

六旬男按摩直接倒精油 全身慘遭10%二度燒燙傷

女腰痛按摩卻慘遭猥褻 新竹草藥店淫狼仿謎片情節遭判刑

相關新聞

上海新飯店「前灘香格里拉」開箱！6大亮點搶先看

時隔三年未訪上海，2021年開幕的「前灘太古里」拔地而起，精品集聚，神級咖啡館%Arabica、Peet's Coffe...

PChome 24h購物「電競爭霸戰」登場！新手玩家入門採購指南一次看

2023「 六都電競」預賽火熱開打，月底再迎2023台灣國際電玩電競產業展開展，電競熱浪正席捲全台玩家。PChome 2...

打造頂級奢華的護膚體驗！海洋拉娜夏季療癒飯店登場

炎炎夏日中，許多人肌膚也開始出現狀況，這時更要好好照顧。海洋拉娜特別在夏日，巡迴全台星級飯店，打造出低調奢華的療癒飯店，...

從墨鏡到包款…嚴選度假風6小物 放飛自我即刻出發！

度假需要什麼？除非出國需要護照，錢包、鑰匙、手機帶出門已經足夠。但度假同樣需要配備，無論是太陽眼鏡、遮陽帽、收納的包款、...

粉紅控必看！ZARA、CHARLES & KEITH助攻 輕鬆化身現代芭比 打造最夢幻衣櫥收藏

以美泰兒玩具旗下家喻戶曉的「芭比娃娃」為原型，改編而成的真人電影「芭比Barbie」隨著劇組演員在世界各地造勢，引起矚目之外，更帶起了粉紅浪潮！流行品牌ZARA也宣布推出以芭比為靈感的限定系列，呈現芭比風格時尚配件與服飾，更提供了男主角「肯尼」會穿搭的服裝。而有「小CK」暱稱的CHARLES & KEITH也準備了一系列粉紅色系為主的袋包、鞋履，完整了最夢幻的衣櫥收藏。

最後8天倒數！星巴克25週年特展 各路名人現身看展

只剩最後8天！有歷史文化，有產地風味，可喝可買的咖啡小旅行，「YES!We are here together! 星巴克...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦