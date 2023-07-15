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打造頂級奢華的護膚體驗！海洋拉娜夏季療癒飯店登場
炎炎夏日中，許多人肌膚也開始出現狀況，這時更要好好照顧。海洋拉娜特別在夏日，巡迴全台星級飯店，打造出低調奢華的療癒飯店，僅提供品牌VVIP，體驗奢華療程「活凝金萃原液護膚」，也將飯店添入海洋拉娜元素，一踏入就感受平靜與奢華感。
海洋拉娜特別引進的活凝金萃原液，也是經典Miracle Broth™的初始，特別空運來台，每瓶原液可製造5瓶的經典乳霜，專屬提供VVIP奢娃體驗，搭配海洋浪潮手法，將原液精華層層導入。
除了護膚之外，也結合東方脈輪概念，以按摩手法進行頭部經絡按摩，無痛消除臉部和肩頸壓力，且此次夏季療癒飯店，將在北中南巡迴。
7月19日至8月7日，選在台北慕舍酒店登場，邀請頂級貴客前來體驗，也沒有對外販售，8月10～13日在台南晶英酒店，8月16～20日在高雄承億酒店。
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