打造頂級奢華的護膚體驗！海洋拉娜夏季療癒飯店登場

以美泰兒玩具旗下家喻戶曉的「芭比娃娃」為原型，改編而成的真人電影「芭比Barbie」隨著劇組演員在世界各地造勢，引起矚目之外，更帶起了粉紅浪潮！流行品牌ZARA也宣布推出以芭比為靈感的限定系列，呈現芭比風格時尚配件與服飾，更提供了男主角「肯尼」會穿搭的服裝。而有「小CK」暱稱的CHARLES & KEITH也準備了一系列粉紅色系為主的袋包、鞋履，完整了最夢幻的衣櫥收藏。

2023-07-15 13:11