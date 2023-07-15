叫你阿公出來啊？這手表還原1960經典 懷舊品味神穿越

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
DiaStar鑽星創始型鏤空表，拋光Ceramos™金屬陶瓷、38毫米、自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、防水100米、快拆表帶，60,000元。圖／RADO提供
DiaStar鑽星創始型鏤空表，拋光Ceramos™金屬陶瓷、38毫米、自動上鍊鏤空機芯、時間顯示、防水100米、快拆表帶，60,000元。圖／RADO提供

懷舊的事物，總能帶人重返過往的美好時光。以距今約60年前的1960年代為靈感，瑞士鐘表品牌雷達（RADO）推出新款DiaStar鑽星創始型鏤空表，以混圓復古的幾何表殼並運用品牌專屬Ceramos™金屬陶瓷和鏤空機芯，展現一趟迷人、精緻的時光小旅行。

DiaStar系列最早於1962年推出時，運用了碳化鎢而非傳統的精鋼，早早展現出RADO在質材實驗上的大膽，並預告日後在陶瓷領域的持續創新。修長但非方非圓的弧型輪廓宛如酒桶般，立體、具備高辨視度，其尺寸約為38乘45乘11.9毫米，屬於中性尺寸。而新款DiaStar鑽星創始型鏤空表再結合了立體的藍寶石水晶切割，當手腕轉動時，也像是百花筒菱鏡般，讓鏡面下的R808鏤空機芯，幻化為一次機械與美的多重宇宙，每一眼都趣味、欣賞樂趣豐沛多變。

於此同時，R808鏤空機芯也是一款使用Nivachron™抗磁游絲的機芯，因而讓表款不受磁力影響、不會導致運作時的快慢偏差。動能充足的情況下機芯可持續運作達80小時，並經五個不同方位的測試校準，以追求運作的恆定精準。表款將先於RADO台北101專賣店搶先獨賣一個月，下次經過101信義環，是不是也進去專賣店裡晃晃看看呢？

渾圓帶著修長輪廓的DiaStar鑽星創始型鏤空表表殼，散發特殊的幾何美感。圖／RADO提供
渾圓帶著修長輪廓的DiaStar鑽星創始型鏤空表表殼，散發特殊的幾何美感。圖／RADO提供
從1962年原創以來，歷經60年變化後的新款DiaStar鑽星創始型鏤空表，像是收納在阿公保險箱裡的珍貴逸品、並散發嶄新的時代樣貌。圖／RADO提供
從1962年原創以來，歷經60年變化後的新款DiaStar鑽星創始型鏤空表，像是收納在阿公保險箱裡的珍貴逸品、並散發嶄新的時代樣貌。圖／RADO提供
新款DiaStar鑽星創始型鏤空表具備38毫米的中性尺寸，讓女性、男士都能配戴造型。圖／RADO提供
新款DiaStar鑽星創始型鏤空表具備38毫米的中性尺寸，讓女性、男士都能配戴造型。圖／RADO提供

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