嘉縣日式茶屋轉型貓咪咖啡廳 可親手打造獨一無二婚戒

嘉義縣第一家金工體驗店「庭口金工」，近期以貓咪咖啡廳打響知名度，吸引許多情侶、閨密到訪，可親手打造婚戒或純銀飾品，也有日式喫茶、甜點和咖啡，還有3隻喜歡和人玩耍的店貓，落地窗眺望屋外大榕樹，是不少網紅的打卡名店。

生長在台中的胡朝綱與台北出生的陳禹方，就讀雲林科技大學研究所相識相戀，在校時協助嘉藝點水道頭文創園區攝影宣傳，對日式建築留下深刻印象，2021年合作創業選址，擅長攝影的陳禹方和學金工、木工的胡朝綱，一起在老屋實現新夢想。

胡朝綱說，因思念外婆南漂嘉義創業，當時正巧嘉藝點水道頭文創園區日式宿舍庭院一隅的玻璃採光茶屋空出，因喜愛文創園區文藝又浪漫的氛圍，兩人進駐打造貓咪咖啡廳，國內外遊客都很喜歡店內氛圍，有不少忠實粉絲。

嘉藝點水道頭文創園區起初遊客不多，擅長行銷的陳禹方在社群媒體分享創意飲品、甜點、銀飾美戒，以及玻璃窗外「大榕樹百萬美景」和可愛貓咪，吸引網紅打卡拍照，逐漸打出知名度，逆轉遊客少窘境，營造專屬顧客群。

在胡朝綱手把手細心帶領下，遊客從試敲練習刻字開始，接著進入正式的火烤銀條、冷卻、刻字、鍛敲、焊接，最後磨砂拋光，完成一件件銀戒、項鍊等飾品，沒有工藝經驗的人，也能做出美麗銀飾。