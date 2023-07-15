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身分證有「5288」免費吃父親節大餐！美侖商旅加碼4送1
8月8日父親節即將到來，美侖飯店集團旗下輕奢酒店品牌「台北美侖商旅」，於8月5日至8月8日推出「爸氣食足父親節饗宴」優惠活動，身分證號對中「5288」連碼，即可免費享用父親節套餐一客（須出示身分證件，價值2,068元），期間另加碼推出4人同行1人免費優惠，數量有限。
館內「CAFE 49」全日餐廳主打頂級法式料理，8月5日至8月8日推出四款父親節主題菜色，包含波士頓龍蝦海鮮盤、法式油封櫻桃鴨腿、伊比利豬帶骨里肌、羅西尼牛排。
此外，即日起，於館內消費不限金額填寫滿意度問券表，再送「松露薯條兌換券」一份。相關資訊可洽：02-2531-3535轉282，官網：https://www.parkviewtaipei.com。
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