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又放閃？韓韶禧亮片比基尼辣秀高級珠寶 尺度全展開！
韓韶禧（Han So-Hee）日前才因成為BTS防彈少年團成員田柾國JungKook新MV女主角，廣受網路熱切討論，沒想到今日立馬又有新動態！除了先前曾受邀前往巴黎欣賞高級珠寶發表，韓韶禧數小時前更在IG發表最新動態：以比基尼搭配高級珠寶項鍊，展現性感、高級感與閃耀的三合為一，尺度全展開！
由於7月初才成為法國高級珠寶品牌Boucheron的代言人，韓韶禧日前便受邀前往巴黎，欣賞也參加了最新2023「Carte Blanche, More is More」全新高級珠寶系列發表，並配戴上方塊幾何造型的「Solve Me」主題項鍊，項鍊本身使用了鑽石、灰色尖晶石、粉紅藍寶石，並以珍珠母貝、鋁和白金，一身黑色、小秀纖腰的韓韶禧更與巴黎地標、芳登廣場前的圓柱合影，讓人好生羨慕！
而不過數小時前，韓韶禧再度在IG上曬出最新照片，只見她為女性時尚雜誌拍攝時，在半穿脫的西裝外套內、搭上一件黑色亮片比基尼，性感中不失高級感，同時再搭配一款同樣出自Boucheron「Carte Blanche, More is More」2023高級珠寶系列的「Pearl Soap Bubble項鍊」。
原來項鍊使用了鋁製底座並在表面加以珍珠母貝粉塗裝、數位印刷上色，因此像是超巨大的「珍珠」泡泡，也像是韓韶禧甜美可人也性感的魅力，搭配上黑色亮片比基尼與酷酷表情，啊～讓人怎麼能不更喜歡韓韶禧一點呢？
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