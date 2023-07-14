酷暑來秀泰快門按不停！秀泰生活打造「26度恆溫美學派露營打卡點」

自全球疫情爆發以來，熱愛外出旅遊的民眾無法輕鬆出國，也促使「露營」逐漸成為了國民運動之一，根據中華民國露營協會調查，露營週邊產業產值每年可上看40億元，其中女性及親子族群比例也不斷提高，每逢週末連假全台各營地總是一帳難求，因此秀泰集團看準這股女性露營商機，於全台秀泰生活打造「26度恆溫美學派露營打卡點」並精選多項質感優惠商品，讓不想忍受酷暑的凹豆女孩們能夠輕鬆美拍打卡，清爽購物不燥熱。

另外風靡全球60年的「芭比娃娃」也將於7月20夢幻推出首部真人電影《Barbie 芭比》，秀泰影城獨家引進神還原「芭比娃娃」經典外盒的「豪華長型衣櫃爆桶」，粉嫩精緻且零失真的造型讓每一位女孩們都能夠輕鬆收藏最美好的童年回憶。

炎熱的暑假就是要露一下，各位熱愛露營的凹豆粉們是否因為酷熱的天氣而遲遲無法決定好該去哪座營地呢？全台秀泰生活以最夯的「露營」為主題，於全台秀泰生活規劃了不同主題卻一樣涼爽舒適的「26度恆溫美學派露營打卡點」，讓每一位凹豆粉們不用Outdoor就能輕鬆拍出網美級的露營美照；另外也精選館內各大質感品牌，推出露營相關商品限時優惠，讓你輕鬆升級營地愜意氛圍，今年夏天就讓收好的帳篷好好收著。

秀泰生活寵愛粉絲，除了打造讓人快門按不停的恆溫美學派露營打卡點外，還要送會員粉絲們體驗超頂級的懶人露營旅行，自即日起至7月31日，特別針對秀泰會員推出獨享「Show揪來去住一晚」抽獎活動，只要在活動時間於秀泰生活APP內抵扣30點會員點數即可參加抽獎，價值12,600元的「森渼原-5米鐘型帳雙人一泊三食」送你去爽住！享受星級飯店等級的頂級露營體驗！另外，也因應凹豆粉們對於營地質感的高度要求，特別推出多款質感系露營商品，即日起至7月31日，秀泰會員消費滿1,500元即可免費兌換「北歐風收納餐具組」；全館消費滿4,500元可免費兌換「安妮兔復古野營氣氛燈」；滿9,000元則可免費兌換「英國熊 韓式不沾烤盤」，數量有限，換完為止。