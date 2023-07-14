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肯尼換你當？Ryan Goslings親示範粉色這樣穿搭0失誤！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
淺薄荷綠色的成套西裝不難挑戰，加上乾淨的白襯衫與白皮鞋，斯文輕快。圖／GUCCI提供
淺薄荷綠色的成套西裝不難挑戰，加上乾淨的白襯衫與白皮鞋，斯文輕快。圖／GUCCI提供

隨著真人「芭比（Barbie）」電影即將在下周上映，時尚精品也隱隱掀起一股「粉色」風潮。事實上，粉紅、粉色過往常被認為是女性使用的色彩，但其實男性搭配粉色得宜，也能展現出愜意、輕快的紳士風格。

在電影中演出「肯尼」一角的Ryan Gosling，或可能是全世界最懂得駕馭粉色系穿著的男性，而他在為電影宣傳時，也換上合計四套不同配色的GUCCI訂製粉色西裝，相當值得想趕上「粉色」風潮的男性、筆記學習。

其中一套全粉紅色西裝，Ryan Gosling的西裝外套與長褲為同色，襯衫為淺色，但一直開到第三顆鈕扣並搭配一條小巧項鍊，展現出中性斯文風格；另一套薄荷綠色的西裝外套與長褲，Ryan Gosling則以白色襯衫搭配白色皮鞋，營造出薄荷綠與白色的和諧、且跳脫色彩運用的常規。

第三套淺黃色的西裝外套與長褲，內裡則換成白色的圓領T恤，腳上也換成具有馬銜鍊金屬元件的黑色休閒鞋，明亮輕快；最後第四套Ryan Gosling則以成套的天空藍色西裝搭配粉紅色襯衫，除了體現搶眼的色彩實驗，仔細一看：粉紅色襯衫上還有GUCCI的GG印花圖紋，賦予造型在色彩以外的層次感。亮眼、但不顯俗氣，只能說不愧是真人版「肯尼」啊（笑）！

成套的粉紅色襯衫但不顯陰柔？透過色彩的飽和度落差，就能營造出和諧色階對比。圖／GUCCI提供
成套的粉紅色襯衫但不顯陰柔？透過色彩的飽和度落差，就能營造出和諧色階對比。圖／GUCCI提供
天空藍色與粉紅色襯衫的組合，襯衫上的GG印花是亮點，營造層次變化。圖／GUCCI提供
天空藍色與粉紅色襯衫的組合，襯衫上的GG印花是亮點，營造層次變化。圖／GUCCI提供
淺黃色成套西裝怎麼搭？黑色休閒皮鞋、圓領白色襯衫，合身剪裁，就很有型。圖／GUCCI提供
淺黃色成套西裝怎麼搭？黑色休閒皮鞋、圓領白色襯衫，合身剪裁，就很有型。圖／GUCCI提供
如何駕馭粉色穿搭不顯俗？且看真人版「肯尼」Ryan Gosling一次示範多套造型。圖／GUCCI提供（合成圖）
如何駕馭粉色穿搭不顯俗？且看真人版「肯尼」Ryan Gosling一次示範多套造型。圖／GUCCI提供（合成圖）

西裝 粉紅色

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