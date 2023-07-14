台北夏季旅展登場 新北館超殺最低2折起

台北國際夏季旅展今天登場，新北觀旅局攜手多家觀光工廠業者參展，推出多項超低優惠搶客，推薦民眾放慢腳步，漫遊探索新北豐富山海美景。旅展現場也有多項DIY體驗活動。

新北市政府觀光旅遊局今天表示，「2023台北國際夏季旅展」今天起至17日在台北市世貿一館登場；市府偕旅宿業、體驗遊程、觀光工廠、伴手禮及在地商圈等19家業者參展，推超殺優惠，入住最低2折起，觀光工廠4.9折起。

觀旅局說，推出打折優惠包括傑仕堡有氧酒店住宿下殺2折起，大板根森林溫泉酒店客房下殺6折，深澳鐵道自行車雙人套票、平溪天燈園遊程。

觀光工廠部分也有許多優惠。包括印地安皮革創意工場、維格餅家鳳梨酥夢工廠、聖瑪莉丹麥麵包莊園、王鼎時間科藝體驗館、石碇許家綠茶手工麵線、春金伴手禮干貝醬、特莉莎胚芽米蛋捲、及阮的肉乾。

觀旅局新聞稿表示，龍洞灣海洋公園於旅展現場推廣浮潛安全資訊，現場攤位也推出體驗製作麵線、餅乾DIY、皮革冰箱貼等免費體驗課程。