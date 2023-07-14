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下半年日韓賞楓、雪季主題夯 價格回穩買氣飆近7成

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
2023台北國際夏季旅展7月14日至17日在世貿一館登場。記者周湘芸／攝影
2023台北國際夏季旅展7月14日至17日在世貿一館登場。記者周湘芸／攝影

2023台北國際夏季旅展7月14日至17日在世貿一館登場，總計近480個攤位展出，不少業者聚焦下半年賞楓、聖誕及跨年行程。旅遊業者表示，下半年仍以日、韓賞楓及雪季行程最熱門，普遍已賣出4至7成不等；歐美長線在聖誕節、跨年期間也有買氣，整體價格普遍已較年初回穩，但仍較疫情前上漲約1成左右。

台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍表示，每年暑假是台灣民眾國內外旅遊旺季，此次夏季旅展為民眾提供物超所值產品 ，也為觀光產業帶來商機，雖然規模不大，但呈現疫後國內各項旅遊新樣貌，包括各縣市政府攤位、13處國家風景區觀光圈、航港局藍色公路等，另有五星級飯店、米其林餐廳優惠商品，滿足民眾國內旅遊資訊。

易飛網表示，該公司兩周前開始銷售日韓賞楓行程，北海道10月賞楓行程已銷售5成左右，11月起也有往南的賞楓活動，預計旅展期間能銷售完成。另外，疫後香港旅遊熱度逐漸回升，該公司與國泰航空合作推出香港行程買一送一、含迪士尼優惠價格等，一周內已有4、50筆訂單。

易飛網也說，今年下半年偏向主題式旅遊趨勢，賞楓、雪季等目的性商品詢問度高，明年也有郵輪、賞櫻商品，除了日韓外，聖誕節的歐美產品也很熱門。團費部分，雖然已較今年初回穩，但受航班、飯店及缺工問題，各國產品仍較疫情前同期上漲1成左右，預計明年中後比較有機會回到疫情前水準。

東南旅行社表示，今年下半年熱門產品還是以日本東北、韓國首爾及釜山為主，其中日本東北賞楓包機已經賣7成，且民眾普遍較提前規畫旅遊計畫，像歐美長線的聖誕節及跨年也已有5成買氣，甚至明年寒假自由行也有1成詢問度。另外，因赴日韓旅客居高不下，不少人也會轉往香港、澳門、菲律賓及越南等地。

雄獅旗下子公司旅天下也說，下半年日韓旅遊價格已逐漸回穩，且因包機讓團體旅遊價格能較自由行更划算，目前包機跨年行程已賣出約4成，日本函館明年3月也已有訂單。

2023台北國際夏季旅展總計近480個攤位展出，不少業者聚焦下半年賞楓、聖誕及跨年行程。記者周湘芸／攝影
2023台北國際夏季旅展總計近480個攤位展出，不少業者聚焦下半年賞楓、聖誕及跨年行程。記者周湘芸／攝影

賞楓 跨年 聖誕節

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