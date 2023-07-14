限量5千組！全家便利商店App「隨買跨店取」開賣「嘉義劉里長雞肉飯」10入組現省200元

大學分科測驗結束，終於開心迎暑假，同時今天（7月14日）也是法國國慶日，全家便利商店加碼推台、法美食雙重好康，全家便利商店App「隨買跨店取」限時開賣國民世界小吃「嘉義劉里長雞肉飯」10入590元限時優惠組合，直接現省200元；此外，8月8日前於全家便利商店購買法國冷凍食品Picard更享全系列88折限時優惠，包含多款法式點心、甜點等。

嘉義人氣名店劉里長雞肉飯在地飄香50年，店內招牌雞肉飯的經典風味更令許多饕客難忘。歡慶暑假正式開始，全家便利商店App「隨買跨店取」於今日限量開賣「嘉義劉里長雞肉飯」10入590元限時優惠組合，「嘉義劉里長雞肉飯」嚴選口感Q彈的契作台南11號米，搭配鮮嫩肉質的手撕國產雞胸肉、淋上油蔥爆香獨門醬汁，10入限時限量優惠價590元，相當於現省200元，每件只要59元，還可透過全家便利商店App「隨買跨店取」開共享與親友或同學一起分享，限量5,000組售完為止，兌換期限至9月30日。