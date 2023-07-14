限量5千組！全家便利商店App「隨買跨店取」開賣「嘉義劉里長雞肉飯」10入組現省200元
大學分科測驗結束，終於開心迎暑假，同時今天（7月14日）也是法國國慶日，全家便利商店加碼推台、法美食雙重好康，全家便利商店App「隨買跨店取」限時開賣國民世界小吃「嘉義劉里長雞肉飯」10入590元限時優惠組合，直接現省200元；此外，8月8日前於全家便利商店購買法國冷凍食品Picard更享全系列88折限時優惠，包含多款法式點心、甜點等。
嘉義人氣名店劉里長雞肉飯在地飄香50年，店內招牌雞肉飯的經典風味更令許多饕客難忘。歡慶暑假正式開始，全家便利商店App「隨買跨店取」於今日限量開賣「嘉義劉里長雞肉飯」10入590元限時優惠組合，「嘉義劉里長雞肉飯」嚴選口感Q彈的契作台南11號米，搭配鮮嫩肉質的手撕國產雞胸肉、淋上油蔥爆香獨門醬汁，10入限時限量優惠價590元，相當於現省200元，每件只要59元，還可透過全家便利商店App「隨買跨店取」開共享與親友或同學一起分享，限量5,000組售完為止，兌換期限至9月30日。
此外，歡慶法國國慶日，全家便利商店即日起至8月8日再推法國優質冷凍食品Picard全系列88折限時優惠，實體店舖及會員App「全+1商城」推出Picard冷凍美食近50款品項均享88折優惠；全家便利商店電商平台「全家行動購」除享Picard全品項88折優惠外，更享活動商品免運優惠，包含迷你香草脆皮雪糕特價149元、炸炸馬鈴薯球特價65元，還有戈貢佐拉蘑菇薄餅、圓薯餅、迷迭香薯條等多樣法式小點心，在家輕鬆復熱即可享用美味；另有法式牛奶鬆餅、夏威夷火山豆香草冰棒、香草冰淇淋泡芙、白玫瑰造型甜心筒等多款甜點。
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