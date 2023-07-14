白飯可吃到飽！東京人氣漢堡排登台首日 民眾漏夜搭帳篷搶排

日本超人氣爆汁漢堡排「挽肉と米」首家海外店今天在台北市中山區赤峰街正式開幕，預計9點開始發號碼牌，30分鐘之內全部發完。有民眾清晨四點半就來排隊，原本以為這樣已經夠熱血，沒想到卻已經大排長龍，前面已經有20多位在排。據了解，搶得頭香的民眾是昨晚七點多就來排隊，甚至出現在路邊搭帳篷的畫面，直接在台北街頭露營過夜，可見粉絲的熱情。

「挽肉と米」台北中山店一開門營業就掛出「本日滿席」。記者黃仕揚／攝影。

「挽肉と米」由日本「漢堡排狂人」山本昇平創辦，在東京有2家分店、京都有1家分店。為了在首家海外分店展現「挽肉と米」原汁原味，相對於日本分店使用的是日本國產牛，台北店甚至升級使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，白飯也嚴選日本米，使用日本宮城縣的一見鍾情米飯，並採取吃到飽制度，內用饕客可無限續碗。「挽肉と米」在台灣售價每人每套650元（含服務費），除漢堡排與白飯外，還提供1顆可生食級蛋黃與一碗味噌湯搭配。

「挽肉と米」主打厚實多汁的漢堡肉排。圖／摘自挽肉と米臉書粉絲團。

「挽肉と米」台北中山店營業時間為早上11點至晚上9點，每週一公休，入內用餐時間限制1個小時。