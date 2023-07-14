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夏季旅展最強優惠總整理！搶暑假清倉、秋楓冬雪全包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
日本函館夜景為世界三大夜景之一，搭配雪景十分浪漫。旅天下獨家包機旅展開賣。圖／雄獅旅遊
日本函館夜景為世界三大夜景之一，搭配雪景十分浪漫。旅天下獨家包機旅展開賣。圖／雄獅旅遊

「2023台北國際夏季旅展」今起開展，計有全台29個縣市政府等公部門、近200家廠商、50個攤位，現場最受歡迎的還是搶買低價住宿券、餐券等展區。其中，旅行社一反過往，除了秋楓冬雪等季節性預購行程，也有不少暑假清倉特賣。以下盤點14個旅遊展區最強優惠，旅客下手前不妨多比較。

旅遊家旅行社暑假出清、秋楓冬雪早鳥預購，第2人最高折2萬，現場報名付訂抽東京機票，加Line送精美小禮物。

華泰旅遊祭出旅展報名四人同行、送1萬元旅遊金，兩人同行送小費，全線加碼送「國外網卡」＋「Relove聯名閨蜜旅行組」，現場加臉書好友點讚，即贈黑面菜飲料。

喜鴻假期現場推出限量促銷、破盤價、早鳥優惠、第2人省3,000，指定行程最高省10,000，特別推薦「經典冰島金環極光10日」，第2人省10,000再送小費。

易飛網推出「12期0利率」、「雙人折千/雙人折萬」、天天抽機票大促銷，日韓賞楓行程，最高第二人優惠4,000元，加碼送小費。德捷秋遊，第二人現折10,000元。

旅天下旅行社祭出三大優惠，包含日韓旅遊萬元有找，早鳥預購最高現折3千，市場獨家「花卷、函館包機」直飛日本賞楓名所。

東南旅行社推出市場獨家全程五星斯里蘭卡10日，旅展價最高省6,000元；日本賞楓、體驗加賀屋，旅展價58,900元起；關西美食溫泉5日，加贈日本環球影城門票，旅展價43,000元起。

越竹航空中越峴港原價24,900起，旅展價21,900起；世界文化遺產北越下龍灣旅展價20,900起。

天海旅行社北海道薰衣草5/6日31,900起（含稅）；馬來大紅花5+1日，旅展價 17,900起（含稅）；玩瘋泰國5日旅展價18,900起（含稅），再送泰簽。

富康旅行社搭配9/1星宇航空首航熊本，九州行程特惠價29,900，加贈螃蟹吃到飽，軟飲無限暢飲，「樂遊沖繩4天、5天」，第二人減3,000。

喬瑞旅行社推出東南亞精緻行程，「峇里島科摩多雙龍」每人37,900起，「峇里島-森林冒險」每人10,990起，「峇里島-秘境龍角」每人12,990起，「泰清爽-清邁+清萊」每人16,990起。

駿樺旅行社推出「現場每日一物」、「展場最殺清艙價」，日本自由行、北海道6日團體行，每人最高減2,000；韓國、新加坡自由行，每人最高減1,000。

找到了旅遊韓國7,900起，日本22,900起，中國5,900起，海島19,900起，東南亞17,900起，歐洲39,900起。

鳳凰旅遊樂遊釜山5日23,500起，日本東京、九州FUN暑假5日42,800起。還有純法國血統、探險郵輪領導品牌「龐洛郵輪—星輝號」。

MSC地中海榮耀號將於2024年1~3月基隆港出發，展開頂級沖繩假期5日/6日。夏季旅展期間，獨享好康雙重送：第一重「早鳥優惠減6,000/房再送成交禮」；第二重「拍照分享拿好禮」，可獲限量「MSC x Relove聯名粉餅盒」。行程由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅6家旅行社共同銷售。

展出資訊

時間：7月14日~7月17日，上午10:00~下午6:00

地點：台北世貿一館 (台北市信義路五段5號)，捷運信義線台北101/世貿出口

門票：全票150元、優惠票：100元

官網、免費索票：ste.kje-event.com.tw/

亞洲最大、船齡最新的MSC地中海榮耀號，將自2024年1月16日起至3月5日運營「基隆－那霸」雙母港航線，共計12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島。圖／MSC提供
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易飛網「北海道賞楓秋遊道東5日」，搭乘空中纜車俯瞰岩壁上繽紛的紅葉景緻。圖／易飛網提供
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