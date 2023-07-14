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早鳥優惠倒數中！與神同行、如蝶翩翩音樂劇版台灣登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
韓國音樂劇「如蝶翩翩」及「與神同行」即將在台上映，早鳥優惠倒數中。圖／聯合數位文創提供
韓國音樂劇「如蝶翩翩」及「與神同行」即將在台上映，早鳥優惠倒數中。圖／聯合數位文創提供

有「音樂劇聖地」美譽的韓國，即將引進兩部重量級作品，是音樂劇版的「與神同行」及「如蝶翩翩」，早鳥優惠八四折倒數中，前兩百組購票還送優質好禮，有興趣的觀眾把握購票機會。

「與神同行」電影與「如蝶翩翩」戲劇在台上映時都掀起一波討論熱潮，「人生」主題賺人熱淚，但其實這兩部作品的原著都是韓國知名的原創漫畫，與戲劇版本不同的是，「音樂劇版」強調高度還原，原著漫畫裡還藏著哪些戲劇看不到的內容，都能在這次即將上映的音樂劇版本看到，而上映期間適逢父親節，「如蝶翩翩」追逐人生夢想的劇情也相當適合闔家觀賞，鼓勵民眾帶著老爸一起來影城「追夢」。

高分霸榜作品「與神同行：地獄篇」及催淚神作「如蝶翩翩」，由聯合數位文創及新光影城共同主辦的兩部韓國音樂劇「與神同行：地獄篇」、「如蝶翩翩」，七、八月於全台新光影城獨家上映，購票請上udn售票網（與神同行https://reurl.cc/LAlV3L、如蝶翩翩 https://reurl.cc/lDylkq），或電洽02-2649-1688。

音樂劇 光影

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