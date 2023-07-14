經典童話結局反轉！孩子必聽的親子音樂會

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聯合新聞網／ 聯合數位文創
「狼與彼得」親子音樂會寓教於樂，下周展開巡演。圖／聯合數位文創提供
「狼與彼得」親子音樂會寓教於樂，下周展開巡演。圖／聯合數位文創提供

有「音樂變色龍」之稱的蘇聯作曲家「普羅高菲夫」兒童名作「彼得與狼」至今已是眾所皆知的經典作品，這次TASO台灣藝術家交響樂團今年全心力作將重現這部音樂名作，展開巡演行程，首演場下周六於台南登場，有興趣的觀眾歡迎前往購票。

「彼得與狼」原著講述勇敢的小男孩彼得趁祖父不注意時，無所畏懼地與動物好朋友們聯手將不懷好意的大野狼捉住的音樂故事，而這次聽到的版本，則是將結局大翻轉的「狼與彼得」，原來狼會攻擊小動物是有原因的，從中激發孩子更多同理心。上半場透過不同樂器的音色、曲調、節奏和力度，呈現原著精隨，加上由金獎導演「張漢軒」率領「好事集劇團」演員們的生動演繹，傳神地描繪出動物們的心境與姿態，讓大家重溫原版故事；而在下半場，劇情將有意想不到的反轉！這也是演出團隊此次要獻給大人小孩的最大驚喜，角色還加入了母雞、老禿驢、還有台灣黑熊，並邀請到旅歐作曲家吳睿然老師創作，展開全新故事。

由TASO台灣藝術家交響樂團、聯合數位文創主辦的「狼與彼得－TASO互動式親子音樂會」巡迴演出將於七月廿二日臺南文化中心演藝廳、八月前往臺中教育大學及高雄衛武營國家音樂廳、九月在臺北市政府親子劇場演出，購票請上udn售票網，客服專線(02)2649-1688（每日9:00~18:00）。

交響樂團 親子 藝術家

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