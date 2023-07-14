世界盃虹吸大賽奪下台灣咖啡冠軍！歐客佬推「買1送1」限時優惠

台灣「歐客佬」精品咖啡代表張維欣為上一屆國際知名咖啡賽事「世界盃虹吸壺大賽」亞軍，今年他捲土重來，奪下台灣賽冠軍，將在明年挑戰世界冠軍。歐客佬歡慶台灣之光，推出7月15日、16日、17日連3天，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡「買1送1」優惠，洽歐客佬官方網站。

張維欣「歐客佬」門市擔任咖啡師，同時也是SCA國際精品咖啡協會咖啡證照班的講師，2018年曾代表台灣出賽世界盃虹吸壺大賽榮獲亞軍，本月8日獲台灣區代表冠軍，明年將捲土重來代表台灣前往中國大陸雲南普洱挑戰世界盃冠軍。

世界盃虹吸壺大賽 是由日本精品咖啡協會SCAJ主辦，2009年擴編為世界級別的國際賽事，由於加熱方式有別於其他沖煮方式，也增加沖煮的變因、提高難度，可以說是目前國際咖啡賽事中最困難的比賽之一。