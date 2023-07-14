超車58度！醇真66度金門高粱 全家便利獨家預購

金酒公司攜手全家便利商店，推出「醇真66度金門高粱酒」，也是目前金門酒廠市售酒精度最高的酒品之一，酒體由金門酒廠酒體設計中心專案特調。「醇真66度金門高粱酒」即日起於全家便利商店FamiPort獨家預購，每瓶定價1,500元，早鳥預購再享2件9折優惠。

「醇真66度金門高粱酒」酒體從金酒的五大酒窖中，挑選金城廠和金寧廠2至8年窖藏優質頭段酒心，再特別加入10年金城老廠陳高，以及本土契作糯紅高粱酒基，精心調製而成，造就它甘醇爽冽、香郁醇真的獨特酒質。

在風味方面，「醇真66度金門高粱酒」酒液清亮透明，66度的醇厚酒體，濃稠的掛杯顯得格外不同，在香氣上流露著芬芳馥郁的花果香氣息，高超勾調工藝建構出平衡風味，圓融中帶有勁道，狂放而器宇沈凝，讓它入口時幾乎察覺不到高酒精度的刺激感，取而代之的是甘、醇、爽、冽的絕妙體驗，暢快舒適。

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