Prada 2023秋冬男裝上市 簡約質感兼具新世代奢華姿態

Prada近日正式發表2023秋冬男裝，簡約也質樸的現代主義與價值觀天秤另一頭的舒適、誇張與親密並存，並回歸服裝的經典結構，透過剪裁與手工、羊毛或麂皮小羊皮，展現新一代、青春洋溢的奢華姿態。

深藍、咖啡、軍綠、淺咖啡、黑色等經典色貫穿本季色彩，但搭配上撞色尖領、撞色的西裝外套、厚底運動鞋上的多色彩拼接，在制式與內斂之間，隱藏了蓄勢待發的低調能量。簡潔、捨棄多餘裝飾細節的經典輪廓被加以翻新，例如箱型外套、修身的長褲與外套，以及混圓讓人難以忽視存在的白色球形尼龍無領片棉質外套或長鉛筆形的棉質大衣，在輪廓中展現細微差異，但不易隨季節更迭而降低其實穿性。