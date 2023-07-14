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Prada 2023秋冬男裝上市 簡約質感兼具新世代奢華姿態
Prada近日正式發表2023秋冬男裝，簡約也質樸的現代主義與價值觀天秤另一頭的舒適、誇張與親密並存，並回歸服裝的經典結構，透過剪裁與手工、羊毛或麂皮小羊皮，展現新一代、青春洋溢的奢華姿態。
深藍、咖啡、軍綠、淺咖啡、黑色等經典色貫穿本季色彩，但搭配上撞色尖領、撞色的西裝外套、厚底運動鞋上的多色彩拼接，在制式與內斂之間，隱藏了蓄勢待發的低調能量。簡潔、捨棄多餘裝飾細節的經典輪廓被加以翻新，例如箱型外套、修身的長褲與外套，以及混圓讓人難以忽視存在的白色球形尼龍無領片棉質外套或長鉛筆形的棉質大衣，在輪廓中展現細微差異，但不易隨季節更迭而降低其實穿性。
配件系列中，具有立體寬邊飾條的厚底運動鞋具有多色可選，而鞋面上立體寬邊的飾條設計同樣延伸到了Spazzolato皮革綁帶鞋上；而不容錯過、秀場上亮點的Spazzolato皮革壓紋托特包也終於現身台灣，在亮面光澤皮革上壓印以紋路、進而創造出如金屬鋁板質感的包款，另有黑色、白色的三角形壓紋，透過最直觀的幾何形狀，重新呼應Prada經典的金屬三角銘牌，當代、俐落，並散發屬於年輕族群的次世代活力。
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