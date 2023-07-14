華裔設計師操刀 北港「媽祖盃」超夯小物公開了！

慢跑、馬拉松主題何其多，結合在地信仰的「Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松」，即將在今年12月2日開跑。而有別以往，今年的品牌Logo與視覺設計則帶來嶄新氣象，邀請華裔設計師Daniel Wong操刀，除了為賽事賦予英文名稱，更為賽事特別設計了獨家限定的「祈福手環」，僅為參與跑者送上、別具紀念意義。

先前才與迪士尼100周年合作藝術展的華裔設計師Daniel Wong，近日再與北港媽祖盃全國馬拉松賽事合作，除了出任設計總監，並與藝人「小豬」黃沐妍一同成為活動大使。本次Daniel Wong先為賽事命名，以Mother Marathon除了象徵「海洋女神」媽祖如慈母般的包容，縮寫MM也象徵海浪意象，代表無論心境際遇如何波濤洶湧，信仰都與人同行同在。