韋禮安求生能力超強 搶FENDI洋裝獻愛妻連妙語逗笑隋棠

FENDI於今（7月13）日舉辦2023-24秋冬男女裝新品上市發表會，今年秋冬全新的C'mon馬鞍包也首度曝光，流暢優雅的線條和設計令人過目難忘。

女星隋棠身穿裝飾柔美蕾絲的襯衫式洋裝，結合男女裝元素又百搭，展現FENDI「二元性」設計精髓以及實用主義，「不會太女性化、也不會太過單純帥氣，這樣的衝撞是我很喜歡的風格！」隋棠表示這件洋裝是她今天最想帶回家的單品，材質舒適涼爽也適合各種場合；剛卸下金曲主持大任的韋禮安來示範男裝，也看上這件襯衫式洋裝想送老婆，大放閃笑說：「當然，隋棠姐漂亮的程度會比我太太差一點！」

以往較無合作的兩人一同出席秋冬發表會，除了話題擦撞出趣味，穿搭也各有風格。韋禮安演繹的男裝系列，襯衫材質涼爽透氣，裝飾有點3D透視效果的品牌經典FF logo，搭配最新的Baguette Soft Trunk包，金屬光澤的包身裝飾本季男裝的重點圖騰FENDI Shadow，不同角度下都能折射出獨特的光影。怕熱的他對這次的襯衫材質讚不絕口，直呼想帶回家，他也很推薦男生在夏季穿搭時多利用飾品來營造亮點。

●秋冬女裝展現二元性、實用主義、以及解構式廓形

女装藝術總監Kim Jones所創作的FENDI 2023秋冬系列，以FENDI家族第四代傳人、珠寶設計師Delfina Delettrez Fendi為靈感繆思，他表示到FENDI上班的第一天見到Delfina，就對她的穿著印象深刻：「她對FENDI的詮釋方式優雅且別緻，讓我著迷。」

這系列在優雅與個性、男裝元素與淑女氣質之間流動，以女性化的手法重新詮釋男士精裁版型與傳統面料，創作出實穿的洋裝、外套、針織與皮革單品，日出夜行各種場合都能自在、舒適、而得體，而且因為訴求實用，都能不受拘束地自由活動。

細緻貼合身形曲線的細針織洋裝，以珍貴的蠶絲鉤織而成，但也較為厚實的粗呢針織，以非對稱的剪裁和拼貼體現解構式廓形。衝撞古典主義元素的龐克風格也是本季的重要元素，由金屬、繫帶、和皮革構成，例如以綁帶固定的波斯羔羊皮背心上衣，或是裝飾金屬和繫帶的皮革長靴，展現另一種面向的二元性。

●簡約美的代表C'mon包 男裝走進都會夜晚

FENDI 2023-24秋冬男裝系列與配飾均出自Delfina Delettrez Fendi的母親Silvia Venturini之手。全新設計的FENDI C'mon包，靈感為本季女裝純粹簡約的線條，共20個零組件經品牌極致皮件工藝處理，磁扣翻蓋上裝飾光滑邊緣復古金色金屬FF標誌，成為結合柔美曲線與細微稜角的注目新作。

FENDI C'mon包共提供3種尺寸：中型款翻蓋使用比包身略長又散發精緻光澤的光面皮革製成，與兩側粒面皮革形成對比。小型C'mon包用完全相同的半亮面小牛皮製成，一樣裝飾壓花皮革細節及一個多功能的後袋。而小巧Nano尺寸背面則附可轉換為腰包使用的環。全尺寸均附可拆可調式的皮革背帶，可斜背也可肩背。