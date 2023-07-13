Canada Goose打造品牌首款防水透氣運動鞋 一年四季都能穿搭！

奢華機能服飾品牌Canada Goose在今年夏天正式踏入運動鞋領域，打破眾人印象，推出時髦外觀、高機能性且四季穿搭皆宜的Glacier Trail系列鞋履。搭載了防水設計與透氣面料，不論在城市街道、或是人跡罕至的山野林間都能自在穿梭，也能輕鬆面對雨雪、豔陽等多變的氣候型態。

在過去只要談論到Canada Goose總會與「禦寒裝備王者」的印象連結，然而為了反映市場期待，品牌在今年首度跨足運動鞋領域。延續了品牌注重的機能性，採用平滑防水、高透氣性的專利HDry®膜層、鞋身橡膠皮革包覆與耐久的橡膠鞋底打造Glacier Trail系列鞋履，因此兼顧抓地力和穩定性，同時在最嚴酷的氣候下依然保持穿著的舒適度。而且提供高、低筒的設計，但無論是哪一款皆配搭360度鞋帶拉繩系統，提升腳踝的貼合度，更為越野探險提供保護；高筒鞋款則增加拉鍊設計，讓穿著者在任何活動中也能保持舒適。鞋身部分，採用麂皮和皮革製成，有黑色、棕色、白色等經典大地百搭色調，也有季節性的亮彩選擇。

Canada Goose Glacier Trail系列鞋，搭載防水設計與透氣面料，不論在城市街道、或是人跡罕至的山野林間都能自在穿梭。圖／Canada Goose提供

另外，以羽絨衣聞名的Moncler本季與鬼才鞋履設計師Salehe Bembury跨界合作，把其招牌Trailgrip系列運動鞋重新演繹。Salehe Bembury所創作的Trailgrip Grain鞋飾有拇指紋印絎縫，提供綠色、橙色與柔和灰褐色調拼接，外觀仍保有像是登山鞋的機能感，使人過目難忘。

Canada Goose男款Glacier Trail系列低筒鞋，15,600元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose女款Glacier Trail系列高筒鞋，18,700元。圖／Canada Goose提供