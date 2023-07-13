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超高年份瓶裝威士忌！麥卡倫The Red Collection 77年

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「The Red Collection」系列核心為40年、50年、60年，未來將持續供應；而71年、74年和78年及新成員77年，則不定期發佈。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「The Red Collection」系列核心為40年、50年、60年，未來將持續供應；而71年、74年和78年及新成員77年，則不定期發佈。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫在2020年由首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊，打造「The Red Collection」，其系列核心為40年、50年、60年；這次特別釋出「The Red Collection 77年」，成為人類史上最古老的瓶裝威士忌。

「The Red Collection 77年」在麥卡倫精緻小巧的蒸餾器精粹出新酒，注入手工訂製的麥卡倫專屬橡木桶中靜置77年以上，隨著時間堆疊，橡木桶為威士忌帶來獨特風味，並賦予熟成威士忌臻於完美的100%自然酒色。

麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell表示：「此珍稀限量威士忌，完美演繹麥卡倫無與倫比的工藝、知識和技術，『The Red Collection 77年』在極其珍稀且陳年的橡木桶中熟成，直到完美的境界，能夠參與麥卡倫『The Red Collection』的釀造，是畢生的榮幸。」

「The Red Collection 77年」以手工打造的瓶身，附有麥卡倫首席釀酒大師 Kirsteen Campbell的 親筆留名，並存放於手工精裝的橡木禮盒中。橡木禮盒運用麥卡倫橡木桶的餘木製作而成，以實現麥卡倫再生利用的永續精神。禮盒亦裝飾著來自Bridge of Weir Leather再生的柔軟紅色蘇格蘭皮革，展現麥卡倫亙古不變的堅持與卓越。

此外，「The Red Collection」攜手以平面藝術聞名的名西班牙畫家兼藝術家Javi Aznarez，其曾為多部好萊塢電影提供插畫，其中最著名的作品包括名導演韋斯．安德森的作品《法蘭西特派週報》。

Javi Aznarez藉由這次為麥卡倫創作的動畫與插畫，細膩呈現「The Red Collection」在麥卡倫酒廠釀造歷史中3個重要的象徵以玆紀念。「在為麥卡倫『The Red Collection 77年』發行的一系列插畫中，如何將品牌歷年來無與倫比的工藝與創意娓娓道來，對我而言是一項有趣的挑戰。」Javi Aznarez表示：「我非常享受每次參與麥卡倫的創作過程，這次也不例外。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手西班牙畫家兼藝術家Javi Aznarez藉由動畫與插畫，細膩呈現「The Red Collection」在麥卡倫歷史的重要象徵。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫攜手西班牙畫家兼藝術家Javi Aznarez藉由動畫與插畫，細膩呈現「The Red Collection」在麥卡倫歷史的重要象徵。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊，打造「The Red Collection」系列。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊，打造「The Red Collection」系列。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「The Red Collection 77年」瓶身以手工打造，並存放於手工精裝的橡木禮盒中。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「The Red Collection 77年」瓶身以手工打造，並存放於手工精裝的橡木禮盒中。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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