超高年份瓶裝威士忌！麥卡倫The Red Collection 77年

麥卡倫在2020年由首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊，打造「The Red Collection」，其系列核心為40年、50年、60年；這次特別釋出「The Red Collection 77年」，成為人類史上最古老的瓶裝威士忌。

「The Red Collection 77年」在麥卡倫精緻小巧的蒸餾器精粹出新酒，注入手工訂製的麥卡倫專屬橡木桶中靜置77年以上，隨著時間堆疊，橡木桶為威士忌帶來獨特風味，並賦予熟成威士忌臻於完美的100%自然酒色。

麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell表示：「此珍稀限量威士忌，完美演繹麥卡倫無與倫比的工藝、知識和技術，『The Red Collection 77年』在極其珍稀且陳年的橡木桶中熟成，直到完美的境界，能夠參與麥卡倫『The Red Collection』的釀造，是畢生的榮幸。」

「The Red Collection 77年」以手工打造的瓶身，附有麥卡倫首席釀酒大師 Kirsteen Campbell的 親筆留名，並存放於手工精裝的橡木禮盒中。橡木禮盒運用麥卡倫橡木桶的餘木製作而成，以實現麥卡倫再生利用的永續精神。禮盒亦裝飾著來自Bridge of Weir Leather再生的柔軟紅色蘇格蘭皮革，展現麥卡倫亙古不變的堅持與卓越。

此外，「The Red Collection」攜手以平面藝術聞名的名西班牙畫家兼藝術家Javi Aznarez，其曾為多部好萊塢電影提供插畫，其中最著名的作品包括名導演韋斯．安德森的作品《法蘭西特派週報》。

Javi Aznarez藉由這次為麥卡倫創作的動畫與插畫，細膩呈現「The Red Collection」在麥卡倫酒廠釀造歷史中3個重要的象徵以玆紀念。「在為麥卡倫『The Red Collection 77年』發行的一系列插畫中，如何將品牌歷年來無與倫比的工藝與創意娓娓道來，對我而言是一項有趣的挑戰。」Javi Aznarez表示：「我非常享受每次參與麥卡倫的創作過程，這次也不例外。」

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