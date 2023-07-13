快訊

考生直呼難！NCC換照、ME TOO入題 112分科公民解答看過來

領域展開！法小鮮肉登山家喜成RICHARD MILLE家族好友

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Charles Dubouloz表示，「極致」的腕表與他征服的「極致山峰」有異曲同工之妙，並分享了他獨特的時間觀。圖／RICHARD MILLE提供
Charles Dubouloz表示，「極致」的腕表與他征服的「極致山峰」有異曲同工之妙，並分享了他獨特的時間觀。圖／RICHARD MILLE提供

一個人走得快、一群人走得遠，但在登山的世界裡，英雄常常是孤獨的、與自己意志力的抗衡。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE甫宣佈了品牌家族最新「新」好友！來自法國登山界的新星：Charles Dubouloz，已經配戴上RM 67-02超薄自動上鍊腕表，挑戰心靈與物理的極限，並分享其獨特的時間哲學。

Charles Dubouloz之所以在法國被視為未來的登山明日之星，因為他勇於挑戰法國和世界各地高峰，例如尼泊爾側喜馬拉雅山等遙遠地區的新路線，又或是2022年時他曾向白朗峰山脈「大喬拉斯峰」（Grandes Jorasses Mont Blanc massif）的「滾石」（Rolling Stones）路線，在零下20度的北壁上堅強迎向奇岩與低溫的「戰帖」。

事實上，除了獨自比賽，Charles也是一位登山的領路人，並於今年在更險峻的冬季挑戰法國山區的「三部曲」：阿爾卑斯山脈北壁的艾格峰、馬特洪峰與大喬拉斯峰。「在山腰上，我尋求那種在『平凡生活』中無法獲得的強烈感受，只有當我到達高處時，我才允許自己花上短暫的幾秒鐘去欣賞這一切，然後『wow』地發出驚歎！」

而當提到加入RICHARD MILLE這個向來與極限、頂尖、技術力多所連結的品牌時，Charles Dubouloz表示，他之所以被RICHARD MILLE所吸引，正因為其具有「極致（extreme）」的特點，他進一步解釋，時間是相對的，瞬間就可以成為永恆、而漫長的一日也能化為一瞬。「恐懼是驅動我的因素，正是因為恐懼，才讓登山變得有意義。因為恐懼將你與『當下』緊密相連。待我不再恐懼之日，便是我停止攀登之時。」

值得一提的是，RICHARD MILLE品牌家族的好友們包含了賽車冠軍、西洋劍擊冠軍、馬術好手、潛水專家、網球大師、高爾夫好手，但這卻是首次加入了登山領域的佼佼者，因此格外令人期待。而當今年凜冬來臨之際，Charles Dubouloz與他手上的RM 67-02腕表將創造如何的歷史？RICHARD MILLE會否前往品牌未曾抵達的無人之境？且讓人拭目以待。

Charles Dubouloz在2022年時曾於零下20度的北壁上連續6日迎向奇岩與低溫的「戰帖」，也讓他被視為法國登山界的明日之星。圖／RICHARD MILLE提供
Charles Dubouloz在2022年時曾於零下20度的北壁上連續6日迎向奇岩與低溫的「戰帖」，也讓他被視為法國登山界的明日之星。圖／RICHARD MILLE提供
RM 67-02腕表使用CRMA7自製自動上鍊機芯，並具備高速發條盒、五級鈦合金底板與橋板、可變慣性無游絲擺輪等結構。圖／RICHARD MILLE提供
RM 67-02腕表使用CRMA7自製自動上鍊機芯，並具備高速發條盒、五級鈦合金底板與橋板、可變慣性無游絲擺輪等結構。圖／RICHARD MILLE提供
Charles Duboulozy在攀登過程中配戴了RM 67-02超薄自動上鍊腕表，展現物理、精神意志上的雙重極限。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
Charles Duboulozy在攀登過程中配戴了RM 67-02超薄自動上鍊腕表，展現物理、精神意志上的雙重極限。圖／RICHARD MILLE提供（合成圖）
過往品牌好友涵蓋賽車、網球、高爾夫、馬術等不領域的RICHARD MILLE，在與Charles Dubouloz的結盟後，首次加入了登山領域的勇者、別具意義。圖／RICHARD MILLE提供
過往品牌好友涵蓋賽車、網球、高爾夫、馬術等不領域的RICHARD MILLE，在與Charles Dubouloz的結盟後，首次加入了登山領域的勇者、別具意義。圖／RICHARD MILLE提供

品牌 法國 喜馬拉雅山

延伸閱讀

時代的眼淚 經營40年百岳登山體育用品公司熄燈

老牌登山用品「百岳」宣布今熄燈 公司：營運資金無以為繼

被蔡黃汝誤認成坤達　梁赫群曬小鮮肉嫩照　網驚「歲月真是把殺豬刀」

縱走巴博庫魯斯山塔曼山 網友登山團2男女迷途虛驚

相關新聞

晚餐1人3880！全台最貴Buffet「饗 A Joy」訂位官網瞬間炸了

饗賓餐旅旗下最新頂級自助餐「饗 A Joy」，自7月13日公布消費方案，並於早上9:00開放訂位。根據最新資料，饗的各餐...

剩「這個時段」有位！全台最貴Buffet「饗 」滿到8月中

預計於7月23日開幕、饗賓餐旅旗下最新頂級Buffet「饗 A Joy」，自7月13日上午9:00開放訂位，大批網友湧入...

領域展開！法小鮮肉登山家喜成RICHARD MILLE家族好友

一個人走得快、一群人走得遠，但在登山的世界裡，英雄常常是孤獨的、與自己意志力的抗衡。頂級鐘表品牌RICHARD MILL...

4人同行送8尾「20cm大白蝦」！神來一鍋加碼水梨吃到飽

主打火鍋吃到飽的台北火鍋店「神來一鍋」，自7月14日起將推出「水梨季」活動，讓民眾可以無限品嚐寶島甘露梨、新興梨等水果。...

必搶！ 1年只賣1次 迪奧奢華花漾迪奧BOBBY限量版來囉

還不快準備好荷包，一年就只有賣一次，迪奧今年再度推出MISS DIOR花漾迪奧BOBBY限量復刻版，堪稱是收藏家的夢幻逸...

限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特大杯冰西西里氣泡美式咖啡」買1送1

酷熱的天氣就是需要冰品和冰飲來消暑！全家便利商店與百萬美食YouTuber千千攜手推出的「水水很芒酷繽沙」，即日起至7月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦