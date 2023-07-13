領域展開！法小鮮肉登山家喜成RICHARD MILLE家族好友

一個人走得快、一群人走得遠，但在登山的世界裡，英雄常常是孤獨的、與自己意志力的抗衡。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE甫宣佈了品牌家族最新「新」好友！來自法國登山界的新星：Charles Dubouloz，已經配戴上RM 67-02超薄自動上鍊腕表，挑戰心靈與物理的極限，並分享其獨特的時間哲學。

Charles Dubouloz之所以在法國被視為未來的登山明日之星，因為他勇於挑戰法國和世界各地高峰，例如尼泊爾側喜馬拉雅山等遙遠地區的新路線，又或是2022年時他曾向白朗峰山脈「大喬拉斯峰」（Grandes Jorasses Mont Blanc massif）的「滾石」（Rolling Stones）路線，在零下20度的北壁上堅強迎向奇岩與低溫的「戰帖」。

事實上，除了獨自比賽，Charles也是一位登山的領路人，並於今年在更險峻的冬季挑戰法國山區的「三部曲」：阿爾卑斯山脈北壁的艾格峰、馬特洪峰與大喬拉斯峰。「在山腰上，我尋求那種在『平凡生活』中無法獲得的強烈感受，只有當我到達高處時，我才允許自己花上短暫的幾秒鐘去欣賞這一切，然後『wow』地發出驚歎！」

而當提到加入RICHARD MILLE這個向來與極限、頂尖、技術力多所連結的品牌時，Charles Dubouloz表示，他之所以被RICHARD MILLE所吸引，正因為其具有「極致（extreme）」的特點，他進一步解釋，時間是相對的，瞬間就可以成為永恆、而漫長的一日也能化為一瞬。「恐懼是驅動我的因素，正是因為恐懼，才讓登山變得有意義。因為恐懼將你與『當下』緊密相連。待我不再恐懼之日，便是我停止攀登之時。」