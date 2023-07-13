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4人同行送8尾「20cm大白蝦」！神來一鍋加碼水梨吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
凡4成人同行，可獲得「20公分大白蝦」8隻。圖／神來一鍋提供
凡4成人同行，可獲得「20公分大白蝦」8隻。圖／神來一鍋提供

主打火鍋吃到飽的台北火鍋店「神來一鍋」，自7月14日起將推出「水梨季」活動，讓民眾可以無限品嚐寶島甘露梨、新興梨等水果。另外4成人同行，限時額外加贈「20公分大白蝦8隻」，增添餐桌豐富度。

台北中山區、內湖區均有分店的「神來一鍋」，自2013年成立至今，隸屬於神來餐飲集團旗下，主打平價的火鍋吃到飽。店內提供有神來花雕雞鍋、香菜皮蛋鍋、胡椒豬肚鍋等9種特色湯底，並且於自助吧台提供肉品、時蔬、火鍋丸餃、花雕雞、螃蟹、生蠔、明治冰淇淋、飲料等百餘種食材，通通採無限量供應，每人618元。

隨著季節變化，神來一鍋皆會提供不同的水果選項。自7月14日起，店內將新增寶島甘露梨、新興梨等梨種，同樣採無限量供應，為飯後的水果時光帶來全新選擇。同時自7月14日至8月13日期間，凡4位成人同行，就可以獲得來自馬來西亞的「20公分大白蝦」8隻，滿足愛蝦人士的食慾。

神來一鍋主打價格親民的火鍋吃到飽。圖／神來一鍋提供
神來一鍋主打價格親民的火鍋吃到飽。圖／神來一鍋提供

火鍋 馬來西亞 吃到飽

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